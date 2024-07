Ni prolongation, ni transfert pour Brandon Ingram dans l’immédiat…

Depuis plusieurs semaines, Brandon Ingram et les Pelicans sont en accord sur leur désaccord. Les deux camps ne trouvent pas de terrain d’entente pour une prolongation de contrat : le joueur veut près de 210 millions de dollars sur quatre ans quand la franchise ne souhaite pas lui donner une telle somme.

Un transfert semble donc la meilleure solution, mais aucune équipe ne semble prête à accueillir l’ailier des Pelicans, qui sera libre en 2025, pour lui offrir ensuite une telle prolongation. La situation est ainsi bloquée.

« Si on parle de relation, on a été très clair : on préférerait qu’il reste avec nous et lui a été très clair aussi, il préférerait rester avec nous », rappelle David Griffin, le vice-président des Pelicans. « Dans le même temps, il y a une réalité financière. Je pense que ce qu’on peut faire pour garder ce groupe ensemble n’atteint pas ce que lui et ses agents veulent. Donc, pour l’instant, on va faire comme ça. Chacun est impliqué avec l’autre. Et on est engagé à voir si cette équipe peut fonctionner. »

Garder Brandon Ingram n’est donc pas impensable pour New Orleans. Mais au bon prix. « Pour certains marchés, il n’y a pas de choix à faire : on donne le salaire maximum et on accumule les talents. On n’est pas comme ça », explique le dirigeant. « S’il y a un moyen de le garder sur le long terme, on voudra le faire. Et lui aussi je pense. »

« Quand on n’a pas à les payer, tout le monde veut ces joueurs-là. Dès qu’il faut mettre 50 millions de dollars par saison, mécaniquement, ça devient plus compliqué »

La question du juste prix ne se pose pas seulement pour les Pelicans, mais également pour les équipes intéressées par l’ailier, qui tournait à 20.8 points de moyenne la saison dernière. Toutes les équipes ou presque pourraient avoir un œil sur un tel élément. Néanmoins, David Griffin le dit de manière simple : « Quand on n’a pas à les payer, tout le monde veut ces joueurs-là. »

« Dès qu’il faut mettre 50 millions de dollars par saison, mécaniquement, ça devient plus compliqué », poursuit-il. « Avec le nouvel accord collectif, les équipes qui profiteront le plus d’un joueur comme Brandon Ingram, c’est justement des franchises comme nous, car on est à un joueur de jouer le titre. Cet accord empêche beaucoup de transferts, par conséquent, beaucoup sont incapables d’être échangés. Heureusement, on n’a pas envie de le transférer, mais je pense que c’est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. »

Au fond, garder le Most Improved Player 2020 n’est pas la pire des solutions pour commencer la saison. Mais la franchise est logiquement plus frileuse dès qu’elle imagine le perdre sans contrepartie à l’été 2025. Peut-être que laisser sa chance à cet effectif, composé de Brandon Ingram, Zion Williamson, CJ McCollum et Dejounte Murray, pourrait permettre de débloquer les choses, en apportant des réponses claires et en indiquant une direction à prendre pour les dirigeants.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.6 0.6 20.8 Total 477 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.