Brandon Ingram sèche la reprise des devoirs de vacances

Les Pelicans n’ont jamais été aussi près de basculer dans le bon côté de la conférence Ouest, avec l’arrivée de Dejounte Murray pour compléter le « Big Three » composé de CJ McCollum, Zion Williamson et Brandon Ingram, sans oublier les « role players » intéressants comme Jose Alvarado, Trey Murphy III et Herb Jones.

Pour se préparer au mieux afin d’attaquer une saison où New Orleans sera attendu aux quatre coins du continent nord-américain, le groupe de Willie Green avait rendez-vous en Californie pour effectuer sa rentrée des classes.

Tout l’effectif devait être présent à l’exception du pivot Daniel Theis, qui avait préalablement signalé son absence après avoir disputé les Jeux olympiques, pour ce qui devait être une reprise en douceur sous forme d’entraînements facultatifs, sur la base du volontariat. Une façon aussi de renvoyer une image de cohésion au reste de la NBA à un peu moins de deux mois de la reprise de la saison régulière.

Sauf qu’un absent de marque fait déjà couler pas mal d’encre du côté de la Louisiane, le journaliste Shamit Dua ayant révélé que Brandon Ingram aurait tout simplement séché la reprise, sans prévenir sa franchise.

27 ans, ça se fête

Pour l’heure, aucune explication officielle n’a été fournie par les Pelicans, et la seule excuse valable pour expliquer l’absence de leur joueur majeur est pour que le 2 septembre coïncide avec… son anniversaire. 27 ans, ça se fête ! Et pour Brandon Ingram, dont la trace aurait été retrouvée du côté de New York grâce au pouvoir des réseaux sociaux, il n’était visiblement pas question que son anniversaire soit mis de côté pour un workout facultatif.

Pas sûr que la polémique aille plus loin, puisque la plupart des joueurs de l’effectif a tout de même pris soin de souhaiter à « BI » un joyeux anniversaire sur les réseaux.

À moins que ce soit l’absence de prolongation de contrat qui lui reste en travers de la gorge, lui qui espérait un contrat à 210 millions de dollars. Affaire à suivre, d’autant que ce même Brandon Ingram a posté ce message sur Instagram : « Vous ne pouvez pas rester dans des environnements où les gens ne connaissent pas votre vraie valeur. Si vous restez dans des environnements où les gens ne reconnaissent pas votre valeur, vous réduirez vos qualités à la taille de ce qu’ils peuvent supporter. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.6 0.6 20.8 Total 477 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.