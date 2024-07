Qui va épauler Zion Williamson dans la raquette des Pelicans ?

C’est une question apparue au fil des jours, en ce mois de juillet du côté de la Nouvelle Orléans : qui occupera le rôle de pivot la saison prochaine aux côtés de Zion Williamson ? Une question légitime puisque les Pelicans ont laissé partir Jonas Valanciunas aux Wizards, et Cody Zeller faisait partie du « package » des joueurs transférés aux Hawks pour l’arrivée de Dejounte Murray.

Pour combler ce vide, la franchise pourra compter sur son rookie Yves Missi, mais aussi Daniel Theis, signé il y a quelques jours. À ceux-là, il faut ajouter depuis mercredi l’intérieur croate Karlo Matkovic, qui évoluait en G-League. La rotation est clairement juste puisqu’elle se compose de deux jeunes sans expérience et d’un vétéran au rôle très limité depuis plusieurs saisons… Mais c’est une rotation dont les Pelicans se contenteront pour le moment.

« Je sais que tout le monde pense que nous devons investir un peu au poste de pivot », reconnait le vice-président des Pelicans, David Griffin. « En fait, nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons maintenant. Nous sommes ravis de pouvoir jouer « small ball » et vite. »

Des options limitées

En fait, les Pelicans n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour apporter un peu plus de qualité dans ce secteur du jeu. Sur le marché des free agents, il ne reste plus grand-monde, seuls Boban Marjanovic, Javale McGee, ou encore Damian Jones et Bismack Biyombo étant disponibles. Le seul levier possible, pour récupérer une pointure, c’est un transfert de Brandon Ingram avec lequel ils ne s’entendent pas sur le montant d’une prolongation.

« Si on parle de relation, on a été très clair : on préférerait qu’il reste avec nous et lui a été très clair aussi, il préférerait rester avec nous », explique David Griffin. « Dans le même temps, il y a une réalité financière. Je pense que ce qu’on peut faire pour garder ce groupe ensemble n’atteint pas ce que lui et ses agents veulent. Donc, pour l’instant, on va faire comme ça. »

Mais la franchise n’a pas trouvé preneur pour l’ailier. Les Kings ont préféré miser sur DeMar DeRozan, tandis que les Cavaliers, un temps dans les rumeurs, ont pris la décision de garder leur effectif tel quel.

C’est donc avec cette rotation sur le poste 5 que les Pelicans devraient démarrer la saison. Peut-être vont-ils essayer la solution Zion Williamson comme pivot, comme l’avait déjà testé Willie Green en fin de saison régulière ?