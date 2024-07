Pelicans : un contrat de trois ans pour Karlo Matkovic

Drafté en 2022, Karlo Matkovic (2m12, 23 ans) aura attendu deux saisons pour décrocher un contrat NBA, mais c’est chose faite depuis dimanche. Cinquante-deuxième choix de la Draft 2022, l’intérieur croate avait quitté l’Olimpija Ljubljana pendant l’hiver, pour évoluer en G-League avec le Birmingham Squadron, la franchise affiliée aux Pelicans.

Karlo Matkovic n’aura joué que 10 matches, mais ses 17.3 points, 7.9 rebonds et 1.5 contre par match ont convaincu les dirigeants de lui offrir un contrat de trois ans. Un pari à faible coût pour les Pelicans puisque The Athletic annonce qu’il s’est engagé pour moins de cinq millions de dollars. Jonas Valanciunas parti aux Wizards, et toujours pas remplacé, Karlo Matkovic sera en concurrence avec Daniel Theis pour récupérer du temps de jeu.

Internationale croate, il avait tourné à 8 points et 3.5 rebonds de moyenne au dernier EuroBasket.