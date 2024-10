30 jours/30 équipes : Milwaukee Bucks

Les Bucks sont-ils au début de quelque chose, ou à la fin ? Cette saison est peut-être charnière dans l’histoire de la franchise puisqu’un nouvel échec pourrait déjà mettre fin au duo Antetokounmpo-Lillard, ou à l’expérience Doc Rivers. Clairement, aucun autre candidat au titre n’a autant de pression que les Bucks. Il y a un an, la direction a misé gros sur Damian Lillard, et ce fut un cuisant échec avec une élimination au premier tour face aux Pacers. Ironie de l’histoire, Jrue Holiday, qui avait été envoyé aux Blazers, est devenu champion NBA avec les Celtics.

L’été a été beaucoup plus calme avec un recrutement précis et malin. Pas de folie mais la volonté de combler des besoins avec un nouveau meneur défenseur (Delon Wright), un très bon shooteur, ancien coéquipier de Damian Lillard (Gary Trent Jr.) et un ailier à tout faire (Taurean Prince). Les Bucks sortent renforcés de cette intersaison, et la venue de Gary Trent Jr. permettra d’anticiper une nouvelle saison compliquée de Khris Middleton, qui semble de plus en plus fragile. Quant à Delon Wright, dans un style différent de Pat Beverley, il sera la caution défensive sur le poste 1, voire 2.

Pour le reste, c’est du classique avec un Giannis qui joue comme un MVP depuis des années, mais qui va devoir faire varier son jeu. Exactement comme en avait été capable LeBron James à peu près au même âge. Même constat pour Damian Lillard qui sort d’une saison très difficile sur les plans technique et mental. À 34 ans, peut-il faire évoluer son jeu et devenir davantage un gestionnaire qu’un meneur-scoreur ? Peut-il également hausser le ton en défense pour éviter de mettre ses coéquipiers en difficulté ?

À propos d’évolution du jeu, on pense aussi à Doc Rivers dont les idées et les systèmes semblent datés. Aux Sixers comme aux Bucks, l’ancien champion NBA n’a jusqu’à présent pas réussi à faire passer un cap à de grosses cylindrées, mais sa cote reste paradoxalement très élevée en NBA.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Delon Wright (Heat), Taurean Prince (Lakers), Gary Trent Jr. (Raptors)

Départs : Malik Beasley (Pistons), Pat Beverley (Israël)

LE JOUEUR À SUIVRE : DAMIAN LILLARD

« Je vous l’ai déjà dit, quand je serai bien, ça se verra… » Damian Lillard a annoncé la couleur, et il n’est pas du genre à fuir ses responsabilités, ni à refuser de faire son auto-critique.

Pour sa première saison loin de Portland, il a déçu. Mal dans sa tête, loin de ses enfants et de ses proches, il était aussi « hors de forme » selon Doc Rivers. Encore capable de coups d’éclat dans le « money time », il a appris à jouer aux côtés d’une superstar et il devra davantage jouer sans ballon, et davantage organiser le jeu pour tirer les Bucks vers le haut. La présence de Rajon Rondo dans le staff pourrait être un plus.

Même si les Bucks se sont loupés, Damian Lillard a souvent rappelé que l’équipe avait longtemps été deuxième la saison passée, alors même qu’il a raté sa saison. En clair, avec un Damian Lillard à son meilleur niveau, les Bucks ne peuvent que faire mieux. Sur le maigre échantillon de la présaison, et notamment face aux Lakers, on a vu un Lillard qui cherchait à faire jouer les autres, et à davantage combiner avec Giannis.

A l’instar d’un Russell Westbrook il y a quelques années au même stade de sa carrière, « Dame Time » doit accepter d’être un numéro 2, sans pour autant jouer contre-nature. C’est un vrai défi.

Moyenne d’âge : 27 ans

Masse salariale : 193.1 millions de dollars (4e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

« Quand on y pense, à quels standards on va m’attendre quand je tourne à 24 points et 7 passes décisives alors que je ne me sens pas bien ? » C’est la question qu’a posée Damian Lillard cet été, et elle est valable pour l’ensemble de l’équipe. Les Bucks ont fait partie des trois meilleures équipes toute la saison passée, et n’ont véritablement craqué que sur la fin. Avec un an de plus dans les jambes, l’association Lillard-Giannis ne peut qu’être meilleure.

À leurs côtés, la continuité reste le point fort avec Brook Lopez comme pilier de la raquette et le toujours précieux Bobby Portis comme 6e homme. Avec un Khris Middleton enfin à 100% de ses moyens et Gary Trent Jr. qui permet d’écarter le jeu au maximum, l’attaque est plus fluide et variée, et la rotation à 7-8 joueurs reste l’une des meilleures de la NBA. Plus solides en défense avec un Giannis très concerné de ce côté du terrain, les Bucks sont les seuls à soutenir le rythme des Celtics, et ils apparaissent comme la seule formation capable de les empêcher de réaliser le doublé.

LE PIRE SCÉNARIO

Il suffit de se souvenir du mois d’avril dernier pour avoir un aperçu du pire scénario. Avec un Doc Rivers qui ne surfe plus que sur sa gloire passée, les Bucks entament la saison de la plus mauvaise des manières. Damian Lillard a toujours autant de mal à se situer dans les systèmes, et son manque d’agressivité en défense déstabilise toute l’équipe.

C’est un copier-coller de la fin de saison dernière, et les dirigeants n’ont pas d’autre choix que de renvoyer Doc Rivers avant Noël. En février, c’est le nom de Damian Lillard qui circule pour un nouveau transfert, tandis que Giannis multiplie les coups de pression. À se demander s’il ne va pas lui-même demander à partir en juillet prochain. Alors que du côté des Warriors, tout le monde surveille la situation…