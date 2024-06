Doc Rivers révèle que Damian Lillard était hors de forme cette saison

Un changement de ville et de franchise, un divorce, puis une blessure en playoffs et une sortie au premier tour… C’est peu dire que la première saison de Damian Lillard à Milwaukee fut difficile, très difficile. Au moment d’être en vacances, le joueur a parlé lui d’un exercice placé sous le signe de la frustration et de la déception.

Et si l’on suit Doc Rivers, l’ancienne star de Portland avait un autre boulet au pied cette saison : sa forme physique n’était pas optimale.

« On était à un dîner et il m’a dit : ‘Coach, je n’ai pas travaillé de tout l’été. C’est la première fois de ma vie que je ne bosse pas physiquement. J’avais peur de me blesser' », raconte le coach de Milwaukee pour le podcast de Bill Simmons. « Il savait qu’il allait être transféré donc il n’a fait que des courses légères, du shoot mais tout seul dans la salle. Il n’a pas poussé. »

Le transfert de Damian Lillard vers les Bucks a été annoncé le 27 septembre 2023, soit un mois avant le premier match de la saison régulière.

Résultat : le All-Star a reconnu à son coach, arrivé en cours de saison, qu’il était dans « la pire forme physique » de sa carrière. « Quand on commence le training camp comme ça, on ne retrouve jamais la forme. On ne rattrape pas ce retard », poursuit l’ancien entraîneur des Clippers.

Ce problème ne devrait pas se reproduire la saison prochaine puisque Damian Lillard est déjà à l’entraînement, deux fois par jour et il aurait perdu du poids. « Il est fier d’être déjà en grande forme physique actuellement », conclut Doc Rivers. « C’est incroyable car les Celtics et les Mavericks jouent encore. La moitié de la ligue travaille déjà pour la saison prochaine, alors que deux équipes sont encore les parquets. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.