Il était à Milwaukee venu pour gagner le titre. Finalement, Damian Lillard part en vacances dès le premier tour des playoffs. Blessé, le meneur a tenu à jouer ce Game 6, mais ça n’a rien changé pour les Bucks…

« Je n’aurais pas été bien, cet été, si j’avais eu le sentiment d’abandonner l’équipe sans essayer de jouer » a expliqué l’ancien joueur des Blazers, gêné par une blessure au tendon d’Achille.

Malgré ses 28 points, les Bucks ont donc encore mordu la poussière chez les Pacers, et c’est la fin d’une première année particulièrement frustrante pour Damian Lillard et ses coéquipiers. Le groupe n’a ainsi jamais trouvé son rythme de croisière en saison régulière, avec le licenciement d’Adrian Griffin et l’arrivée de Doc Rivers en cours de campagne, tandis que les blessures de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ont plombé la fin de saison.

« Sur le plan basket et personnel, il y a eu des moments difficiles, mais ça n’a jamais été un problème avec Milwaukee »

« C’est vraiment décevant parce qu’on sait à quel point notre équipe est meilleure quand il est sur le terrain et à quel point les choses changent quand il est sur le terrain », a regretté Damian Lillard sur l’absence du « Greek Freak », touché au mollet, pendant tout ce premier tour. « Vous jouez toute une saison de 82 matches. Vous passez par le camp d’entraînement, vous passez par tous les hauts et les bas d’une saison régulière de NBA, et vous en arrivez au point où tout se joue. Et vous n’êtes pas au complet. Vous n’avez pas les meilleures chances d’arriver là où vous voulez arriver. C’est donc frustrant, c’est décevant, mais cela fait partie du jeu. »

Depuis l’arrivée de Doc Rivers, en janvier, Damian Lillard, Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo n’ont ainsi pu jouer que neuf matchs ensemble. Le « Big Three », toujours sous contrat l’an prochain, espère désormais profiter de l’été pour développer leur entente, afin de revenir plus fort la saison prochaine.

« Ça a été une année en forme de montagnes russes, mais je pense que, pour moi personnellement, c’est surtout une année de croissance », a tout de même conclu Damian Lillard. « Il y a eu des moments difficiles. Je ne l’ai pas nié. Sur le plan basket et personnel, il y a eu des moments difficiles, mais ça n’a jamais été un problème avec Milwaukee. J’ai l’opportunité de jouer avec Giannis. Je joue avec des vétérans. Je sais que la seule chose que nous voulons, c’est gagner le titre, et c’est pourquoi j’ai décidé de faire partie de quelque chose comme ça. »

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.