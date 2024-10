30 jours/30 équipes : Golden State Warriors

Sous le soleil d’Hawaï, là où ils ont débuté leur « training camp », les Warriors veulent mettre derrière eux une pâle saison 2023/24, terminée à la 10e place de l’Ouest avec tout de même 46 victoires et une gifle reçue de la part des Kings lors du « play-in ». Une saison sans playoffs qui est venue ponctuer sept mois compliqués, avec un Klay Thompson au rôle diminué, un Andrew Wiggins transparent et un Draymond Green qui a été suspendu deux fois.

Les conséquences de l’exercice dernier sont d’ailleurs vite arrivées. Pour s’éloigner du « second apron », les Warriors n’ont pas retenu la légende Klay Thompson. Un coup de tonnerre qui a mis fin au trio Curry – Thompson – Green et à leur dynastie historique. Chris Paul est lui parti libre à San Antonio. Pour pallier ses départs, Golden State a fait preuve « de retenue et de discipline » d’après Mike Dunleavy Jr, son GM. Ils ont essayé, en vain, de recruter Paul George et Lauri Markkanen, et ont dû se contenter de vétérans solides (De’Anthony Melton, Buddy Hield, Kyle Anderson) pour renforcer leur rotation.

Lors du « media day », Steve Kerr, Mike Dunleavy Jr, Stephen Curry et Draymond Green étaient satisfaits de l’intersaison de leur équipe, tout en confirmant que la composition actuelle de l’effectif ne les place pas dans la catégorie des prétendants au titre. Pour aller titiller le haut du tableau de la conférence Ouest, les Warriors ont annoncé vouloir revenir dans le top 5-10 défensif, être plus efficace en transition de deux côtés du terrain, et prendre plus de tirs à 3-points.

Malgré le départ de Klay Thompson, Brandin Podziemski trouvait que l’effectif actuel comptait plus de shooteurs que celui de la saison dernière. « Kyle Anderson était en rythme pendant l’été. Buddy Hield prend beaucoup de tirs à 3-points. De’Anthony (Melton) peut tirer également, et même Lindy Waters. On a des shooteurs partout ».

De quoi aider à faire évoluer le style de jeu en attaque. « J’arrive au training camp en gardant l’esprit ouvert par rapport à notre façon de jouer » déclarait d’ailleurs le médaillé d’or des Jeux olympiques de Paris. Ce nouveau style devrait simplifier le jeu de Golden State et permettre de trouver une deuxième option offensive régulière derrière Stephen Curry. Steve Kerr a notamment expliqué qu’Andrew Wiggins sera plus mis avant et que les jeunes joueurs devront confirmer leur bonne saison dernière.

La bonne humeur était de rigueur à Golden State. Les intentions sont bonnes, reste maintenant à savoir si ça se traduira sur le terrain et au classement par un retour au premier plan.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : De’Anthony Melton, Buddy Hield, Kyle Anderson, Lindy Waters III, Quinton Post (Two-way), Reece Beekman (Two-way)

Départs : Klay Thompson, Chris Paul, Dario Saric, Lester Quinones, Jerome Robinson, Usman Garuba.

LE JOUEUR À SUIVRE : JONATHAN KUMINGA

À l’aube de sa quatrième saison NBA et avec une prolongation qui pourrait arriver avant le début de saison, Jonathan Kuminga sera l’une des clés de la saison des Warriors.

L’ailier congolais a montré de nets progrès la saison dernière, terminant avec les meilleures moyennes de sa carrière (16.1 points, 4.8 rebonds, 2.2 passes en 26 minutes de jeu), tout en relevant le défi de défendre sur le meilleur joueur adverse de façon régulière. Malgré une bonne saison, il aura fallu une sortie dans la presse pour forcer Steve Kerr à lui faire confiance. Si leur relation est désormais au beau fixe, Jonathan Kuminga va devoir passer un nouveau palier cette saison.

Avec le départ de Klay Thompson, les Warriors ne savent pas qui sera leur deuxième arme offensive lors de chaque match. Ce vide est une opportunité en or pour le jeune ailier qui a pour ambition d’être All Star dans un avenir proche. Est-il capable de prendre ce rôle de numéro 2 de façon régulière ? Les Warriors l’espèrent mais Jonathan Kuminga devra le prouver, alors que sa complémentarité avec Draymond Green questionne toujours…

La trajectoire de Golden State cette saison sera sans nul doute calquée sur la progression, notamment à trois points (32% la saison dernière) de son ailier.

Moyenne d’âge : 27,6 ans

Masse salariale : 176.6 millions de dollars (10e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Lors du « media day », Draymond Green a fait le parallèle entre les arrivées de 2022 (Otto Porter, Nemanja Bjelica, Gary Payton II) et celles de cet été. Évidemment, les Warriors ont soulevé le trophée Larry O’Brien il y a deux ans mais cette ambition ressemble plus à une fantaisie qu’à un scénario idéal. Cela dit, si les recrues s’adaptent au jeu de Golden State rapidement, permettant aux Warriors d’accrocher le bon wagon à l’Ouest, alors ils peuvent espérer finir dans le Top 6 de leur conférence et voir le deuxième tour des playoffs.

Dans ce scénario, Jonathan Kuminga continue son évolution et Andrew Wiggins retrouve son niveau d’il y a deux ans. Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis confirment leur bonne année rookie. Stephen Curry continue sur la lancée de sa médaille d’or à Paris et Draymond Green arrive à canaliser ses émotions pour jouer au moins 70 matchs de saison régulière. Un transfert pour une star à la mi-saison est possible mais, même dans ce cas, on a beaucoup de mal à voir les Warriors prétendre à la couronne de la conférence Ouest.

LE PIRE SCÉNARIO

Si les Warriors sont enthousiastes en commençant leur training camp, le malaise qui a enveloppé la saison dernière n’est pas qu’un lointain souvenir. Compte tenu de la densité de la conférence Ouest, un bis repetita ou, pire, une 11e place à la fin de la saison régulière, n’est pas à exclure. Après tout, depuis 2020, les Warriors ont tout de même raté les playoffs à trois reprises (2020, 2021 et 2024).

Il suffit d’une absence prolongée de Stephen Curry (36 ans) ou de Draymond Green (34 ans) pour faire dérailler la saison de Golden State. Andrew Wiggins peut-il réellement retrouver son niveau ? Est-ce que Jonathan Kuminga pourra rester concentré sur le terrain et jouer pour le collectif s’il ne signe pas de prolongation avant la saison ? Steve Kerr trouvera-t-il les bonnes combinaisons alors que certaines complémentarités et postes posent question ?

Manquer les playoffs pour une deuxième année consécutive serait une catastrophe pour les Warriors, et la patience de Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, a des limites. Alors que Stephen Curry vieillit.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Jazz 13 – Spurs 12 – Rockets 11 – LA Lakers 10 – LA Clippers 9 – Pelicans 8 – Warriors 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …