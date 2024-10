30 jours/30 équipes : Sacramento Kings

Les Kings sont peut-être la meilleure preuve que tout peut aller très vite en NBA. Pour deux victoires de moins qu’en 2023, Sacramento est passé de surprenant troisième de la Conférence Ouest à équipe du ventre mou, qui n’est même pas parvenue à sortir du « play-in » en mai dernier. Cette nouvelle saison doit éclairer la situation en Californie : l’équipe de Mike Brown était-elle en surrégime il y a deux ans, en-dessous de son réel niveau en 2024 ou vraisemblablement certainement entre les deux ?

Alors que la lutte est particulièrement féroce à l’Ouest, les Kings n’ont pas voulu laisser passer le train en marche. DeMar DeRozan est la grosse signature estivale au Golden 1 Center pour accompagner De’Aaron Fox et Domantas Sabonis. L’ailier vient ajouter une grosse dose d’expérience et remplace « poste pour poste » Harrison Barnes. Le registre est pourtant tout autre, avec une arme offensive supplémentaire capable d’apporter sa vingtaine de points soir après soir. 13e rating offensif, 14e rating défensif et 14e pace, Sacramento était trop « moyen » partout et veut changer de formule.

Celle-ci passera sans doute par davantage de force de frappe sur demi-terrain avec DeMar DeRozan comme nouvelle pièce majeure. Ce qui pourrait aussi offrir à De’Aaron Fox un peu plus de liberté sans ballon pour faire parler sa vitesse et davantage répartir les responsabilités à la création. Autour du nouveau « Big Three » de la franchise, les Kings ont réussi à conserver leur sixième homme Malik Monk et ont retravaillé leur banc avec comme seule perte notable celle de Davion Mitchell, bloqué de toute façon dans la rotation arrière.

Pour revenir en playoffs, Sacramento mise ainsi sur une continuité globale, autour d’un apport conséquent. De la continuité, c’est ce qui a beaucoup manqué la saison passée avec des prestations sinusoïdales, d’une rencontre à une autre, voire au sein d’un même match. Les Kings espèrent désormais que l’apport de DeMar DeRozan, un des joueurs les plus métronomiques de la ligue, leur permettra de retrouver la puissance de feu offensive qui avait fait des merveilles en 2022/23.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Devin Carter, Isaiah Crawford (two-way), DeMar DeRozan, Isaac Jones (two-way), Jaden McDaniels, Jordan McLaughlin, Orlando Robinson

Départs : Harison Barnes, Chris Duarte, Kessler Edwards, Jordan Ford, Mason Jones, JaVale McGee, Davion Mitchell, Jalen Slawson, Sasha Vezenkov

LE JOUEUR À SUIVRE : DEMAR DEROZAN

« Deebo » passe une nouvelle fois de l’Est à l’Ouest. Mais après San Antonio, c’est dans sa Californie natale que DeMar DeRozan va sévir, loin de la sinistrose des Bulls. Toujours fringant à 35 ans (plus gros temps de jeu moyen de NBA la saison passée), l’ancien Raptor vient retrouver le sourire et l’ambition. Son plaisir à rejoindre le projet de Sactown semble profond, lui qui aurait pu être le principal grand nom sur le carreau cet été avec de nombreux prétendants (Lakers, Heat) sans place dans la masse salariale pour l’accueillir.

Avec DeMar DeRozan, les Kings se sont offerts un gage de sécurité, qui a toujours su être performant, peu importe le contexte ou l’équipe autour de lui. Mais avec De’Aaron Fox et Domantas Sabonis comme principaux dépositaires du jeu toujours en place, il va sans doute devoir ajuster son jeu, lui qui n’a jamais pris le virage du tir à trois-points.

Moyenne d’âge : 26,2 ans

Masse salariale : 169.7 millions de dollars (15e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

L’un des rois du clutch au sein d’une des équipes les plus habituées aux fins de matchs tendues : le mariage entre DeMar DeRozan et Sacramento pourrait offrir quelques scénarios dingues aux fans des Kings. Cela ne fera pas de mal pour aller chercher les quelques succès qui séparent l’équipe du Top 4 de la Conférence Ouest. Car après avoir gouté à un retour au premier plan savoureux il y a 18 mois, la belle aventure a pour le moment été sans lendemain, entre l’élimination au premier tour des playoffs par le voisin Golden State et la saison passée riche en frustration.

Avec une attaque reboostée et une colonne vertébrale qui se connaît désormais par cœur, les Kings pourraient être vite opérationnels. Sur le papier, Sacramento ne manque de rien offensivement entre de forts joueurs de un-contre-un (Fox, DeRozan, Monk), une menace intérieure de premier ordre (Sabonis), et des shooteurs (Huerter, Murray, Ellis). Pour peu que la défense suive ou au moins tienne la route, cet effectif a des sérieux atouts. La montée en puissance de Keon Ellis dans la rotation, et les progrès de Keegan Murray de ce côté du parquet seront à surveiller de près, tout comme les premiers pas du rookie « energizer » Devin Carter à son retour de blessure en deuxième partie de saison.

LE PIRE SCÉNARIO

Si avec « DMDR », la franchise peut avoir régler certains de ses défauts, elle s’est aussi créé de nouvelles interrogations. Comment Mike Brown va-t-il pouvoir dessiner l’attaque avec trois leaders qui évoluent majoritairement à l’intérieur de l’arc ? Cela ne risque-t-il pas de limiter le développement de Keegan Murray dans les ailes ? Et DeMar DeRozan pourra-t-il tenir aussi bien la route en défense que Harrison Barnes pouvait le faire ? Dans tous les cas, l’équipe n’a pas réglé ses limites en termes de protection de cercle et doit s’attendre à souffrir face aux intérieurs dominants.

Avec l’ailier All-Star comme principal réel ajout, la marge de progression n’est pas non plus exponentielle, d’autant plus si l’on prend en compte son âge. La fenêtre de tir est donc réduite, et la pression des résultats plus forte que jamais sur les épaules de tout le groupe.

