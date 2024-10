Keegan Murray doit muscler son jeu en défense

Si DeMar DeRozan n’est pas inquiet face aux nombreux talents offensifs qui composent l’effectif des Kings, il va également falloir défendre. Ce sera en partie la mission de Keegan Murray, conscient de son rôle à Sacramento. « Défensivement, c’est toujours la même chose : m’occuper du meilleur joueur de l’équipe adverse », résume-t-il.

Pour cela, il doit muscler son jeu car il souffre encore quand il affronte des joueurs puissants physiquement, qui peuvent le bousculer ou l’enfoncer.

« Il va naturellement devenir plus fort sur le plan physique avec l’âge, et va mieux sentir les choses dans la ligue, avec les arbitres et les joueurs adverses », estime son coach Mike Brown. « Il doit devenir plus puissant sans grossir. Je ne veux pas qu’il devienne un monstre physique mais il doit pouvoir se déplacer, encaisser un coup d’épaule d’un gars comme Kawhi Leonard, LeBron James. Il va dans cette direction. »

Un avenir comme « 3&D » ?

Keegan Murray va entamer sa troisième saison en NBA, il est donc encore en apprentissage. « Je progresse toujours. Ma première année, j’avais du mal à défendre au large, face à des extérieurs », se souvient-il. « Dès que j’ai eu de l’expérience, je suis devenu bien meilleur. Je pense que c’est une question d’expérience. Avec ça, je vais devenir un très bon défenseur. »

Quant à ses performances en attaque, l’ailier a certes fait une meilleure saison passée que sa première, en matière de points marqués, mais en perdant de l’adresse à 3-pts. Le joueur de Sacramento doit retrouver de la précision, tout en passant un cap en défense : en clair, devenir un vrai et solide « 3&D ».

« Il n’a aucune limite », avance Malik Monk. « Il peut devenir le joueur qu’il désire être. Je ne veux pas lui mettre d’étiquette. Je vais le laisser trouver tout seul. »

Keegan Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 80 30 45.3 41.1 76.5 1.1 3.5 4.6 1.2 2.0 0.8 0.8 0.5 12.2 2023-24 SAC 77 34 45.4 35.8 83.1 1.4 4.1 5.5 1.7 2.7 1.0 0.8 0.8 15.2 Total 157 32 45.4 38.4 80.5 1.2 3.8 5.0 1.5 2.3 0.9 0.8 0.6 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.