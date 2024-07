DeMar DeRozan arrive aux Kings et Harrison Barnes rejoint les Spurs

La rumeur avait vu juste : DeMar DeRozan rejoint les Kings via un « sign-and-trade », et ce sont bien les Spurs qui ont facilité son arrivée. À bientôt 35 ans, l’arrière/ailier All-Star a paraphé un contrat de 74 millions de dollars sur trois ans, tandis que les Spurs récupèrent Harrison Barnes. Les Spurs auront aussi la possibilité d’échanger leur premier tour de Draft en 2031 avec les Kings. Quant aux Bulls, ils récupèrent du cash, Chris Duarte et deux « second tour » de Draft.

Sur le papier, Sacramento se dote d’un quatuor offensif d’exception avec De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan et le jeune Keegan Murray. Avec la paire Fox-DeRozan, les Kings peuvent d’ailleurs se vanter de posséder deux des joueurs les plus « clutch » de la NBA !

Les Bulls en pleine reconstruction

Mais les joueurs de Mike Brown perdent gros en défense avec Harrison Barnes, voire Chris Duarte. D’autant qu’ils avaient déjà cédé Davion Mitchell aux Raptors.

L’ancien ailier des Warriors arrive donc aux Spurs où il fera équipe avec Chris Paul et Victor Wembanyama. Gregg Popovich a visé juste en termes d’expérience et de professionnalisme pour encadrer le pivot français.

Quant aux Bulls, ils signent un arrière-ailier spécialiste du sale boulot, capable de débuter aux côtés de Josh Giddey et Zach LaVine, si ce dernier n’est pas transféré…

Le départ de DeMar DeRozan confirme que Chicago tourne une page, et pour l’instant, il est difficile de distinguer une ligne directrice, même si le trio Giddey-White-Williams semble être la colonne vertébrale du projet.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.