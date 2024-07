Malik Monk trop à l’aise à Sacramento pour s’en aller

Les Kings avaient deux grosses prolongations à gérer cet été et les dossiers Mike Brown et Malik Monk ont été bouclés en juin par la franchise. Les négociations concernant la prolongation de l’entraineur auront toutefois été compliquées, contrairement à celles du sixième homme.

On pouvait en effet s’attendre à voir Malik Monk partir pour un plus gros salaire qu’aux Kings, mais il est finalement resté en Californie. Celui qui est considéré comme l’un des meilleurs sixième homme de la ligue a ainsi préféré miser sur la continuité et l’environnement de Sacramento, plutôt que de prendre un plus gros chèque ailleurs.

« Je me sens comme à la maison ici, » explique-t-il. « Il semblait que c’était la bonne chose à faire. Tout collait. Partout où je vais, je me sens à l’aise. Peu importe où je vais, je me sens bien, et c’est à ça que ressemble la maison, selon moi, alors je suis de retour. »

Des négociations rapides

L’avenir de l’arrière s’est fixé rapidement, pour permettre aux Kings d’avoir toutes les cartes en main. Malik Monk a ainsi trouvé un accord avec la franchise dix jours avant la « free agency » et quatre jours avant le premier tour de la Draft, laissant la possibilité au « front office » d’étudier toute les options pour la saison à venir.

« Je suis un joueur au service de l’équipe », continue ainsi l’arrière. « J’aurais pu prendre mon chèque ailleurs, mais je me sentais chez moi ici. Informer l’organisation le plus tôt possible était la moindre des choses, bien sûr, car nous avons besoin de quelques pièces supplémentaires et ils les recherchent. »

Il faut dire que Malik Monk a prouvé qu’il est important à Sacramento. Tout n’avait pourtant pas été rose lors de son aventure aux Hornets, loin de là. L’ancien de Kentucky ne brillait pas particulièrement par son professionnalisme et avait même été suspendu après un test antidopage. Il s’était relancé une saison aux Lakers, puis Malik Monk s’était installé aux Kings pour confirmer. Et ce sera le cas pour (au moins) quelques années de plus.

« À travers ces hauts et ces bas, j’ai découvert comment être un homme, comment devenir un joueur NBA et comment devenir une meilleure personne aussi », ajoute le sixième homme. « Mon frère m’a beaucoup aidé avec ça. Ma mère m’a beaucoup aidé avec ça. Venir ici à Sac m’a aussi beaucoup aidé, c’est pour cela que je suis revenu. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.1 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 9.0 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.4 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 Total 458 22 43.3 35.5 84.4 0.4 2.1 2.5 2.8 1.5 0.6 1.5 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.