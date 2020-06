La NBA a levé la suspension de Malik Monk

Attrapé par la patrouille en février dernier après une infraction au règlement antidopage de la ligue, Malik Monk vient d’être réintégré à l’effectif des Hornets.

La suspension promulguée par les instances de la NBA n’avait pas de date limite et il semblerait donc que l’arrière de Charlotte ait prouvé qu’il était de nouveau en règle.

« Ça fait un moment maintenant. Il a suivi ce programme et d’après ce que j’ai compris, il a été réintégré dans l’équipe le plus tôt possible », atteste Mitch Kupchak dans le Charlotte Observer. « Il est déjà revenu au centre d’entraînement et a participé à toutes les activités de l’équipe. Quand on reprendra les activités de groupe, on espère de manière formelle, il sera là. »

Dans sa troisième saison avec les Hornets, Malik Monk était devenu une arme intéressante sur le banc de Coach Borrego, avec 10 points, 3 rebonds et 2 passes en 21 minutes. Scoreur électrique, l’ancien de Kentucky est encore trop instable (avec 28% seulement à 3-points cette saison) et faiblard en défense pour prétendre à davantage.

Le plan de reprise de la saison n’inclut pas les Hornets, qui étaient 10e dans la conférence Est (à 23 victoires et 42 défaites). Distancée, la franchise de Charlotte boucle donc une quatrième saison de suite sans playoffs…