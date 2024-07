Les Kings offrent une chance à Orlando Robinson

Cette fois-ci, le Heat n’ira pas plus loin dans ses expérimentations avec cet énième joueur non-drafté. Selon Adrian Wojnarowski, les Kings ont signé Orlando Robinson, coupé par le Heat début juillet, pour un an.

Avec les Kings, le pivot de 24 ans devrait évoluer comme troisième rotation sur le poste derrière Domantas Sabonis et Alex Len. Sans garantie, donc, de jouer davantage qu’il ne l’a fait à Miami.

Non-drafté en 2022 à sa sortie de trois ans avec Fresno State, Orlando Robinson avait d’abord connu la précarité en enchaînant plusieurs « two-way contract » avec le Heat, avant de signer un contrat classique l’année suivante.

Il s’est contenté d’une trentaine d’apparitions chaque année lors de ses deux saisons avec le Heat, avec environ 3 points et 3 rebonds de moyenne en 11 minutes. Avec les Sioux Falls Skyforce en G-League, il a tourné en revanche à 22 points, 10 rebonds et 2 contres par match. Dont une sortie en janvier à 41 points et 13 rebonds.

Plus récemment, Orlando Robinson s’est montré avec les Rockets durant la Summer League où il a tourné à 14 points et 9 rebonds de moyenne en cinq matchs, en shootant à 59%. Confirmant ses bonnes dispositions offensives.

Orlando Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 31 14 52.8 0.0 71.0 1.6 2.5 4.1 0.8 1.7 0.4 0.5 0.4 3.7 2023-24 MIA 36 8 50.0 53.3 76.0 0.8 1.6 2.3 0.9 1.0 0.2 0.5 0.2 2.8 Total 67 11 51.6 38.1 73.2 1.1 2.0 3.1 0.9 1.3 0.3 0.5 0.3 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.