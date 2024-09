Domantas Sabonis a déjà beaucoup appris de DeMar DeRozan

On est peut-être aux prémices d’une belle histoire du côté de Sacramento, où le tandem Fox-Sabonis a accueilli DeMar DeRozan, un troisième élément de choix cet été pour former un « Big Three » de prestige.

Domantas Sabonis s’était déjà exprimé sur les qualités que va apporter DeMar DeRozan aux Kings. Un mois plus tard, le lien s’est visiblement resserré avec l’ancien joueur des Raptors et des Bulls, qui était présent à la soirée de lancement du docu-série « Starting Five », qui a suivi le quotidien de cinq joueurs NBA, dont Domantas Sabonis.

L’occasion pour le pivot lituanien de faire à nouveau l’éloge de la principale recrue de Sacramento durant l’intersaison, qu’il voit comme un précieux renfort sur le terrain, mais pas seulement.

« Une mentalité différente »

« Je pense que c’est quelque chose de grand. On n’a pas eu un vétéran qui a une carrière de Hall of Famer comme lui, ou son QI basket. J’ai passé quelques semaines avec lui à Los Angeles pour m’entraîner, et j’ai déjà appris tellement en ayant passé peu de temps à ses côtés. Le plus important, en dehors de ce que tout le monde sait qu’il va apporter, c’est l’aspect en dehors du terrain, et dans le vestiaire », a-t-il confié. « Il va apporter une mentalité différente à ce groupe. Il n’est pas là pour rigoler. Il est là pour la bonne raison. Il veut gagner. Pour nous, j’ai le sentiment que notre plus gros problème la saison dernière a été de se concentrer sur tous les matchs dont on dit que c’est la grosse équipe qui affronte le mal classé. C’est ce qui a fini par nous mettre dans une position difficile. Je pense qu’il va apporter cette présence d’un vétéran dont on a besoin ».

L’objectif de la saison est simple pour le noyau dur des Kings, continuer à progresser tout en intégrant DeMar DeRozan pour retrouver le top 4. Ensuite, tout sera à nouveau envisageable.

« Les Kings ont de grandes attentes. On les avait déjà l’an dernier après notre année précédente (3e de la conférence Ouest, élimination face aux Warriors au premier tour des playoffs). Maintenant, avec DeMar, ils vont attendre de nous qu’on aille encore loin », a-t-il ajouté. « Chacun sait ce que Fox peut faire. Il a été le joueur le plus clutch de l’année. Dès qu’on a besoin d’un panier, il arrive à aller le chercher. On connaît tous DeMar. Il est dans la ligue depuis longtemps et est respecté. Les équipes adverses vont devoir mettre leur meilleur défenseur sur l’un de ces deux gars, et l’autre sera plus libre. Ça va nous mettre en bonne positon (…) On veut arriver à la fin de la saison, s’assurer qu’on est en playoffs, et ensuite avoir la même mentalité en continuant d’avancer« .

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.7 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.1 9.4 12.4 5.0 3.2 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.6 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.2 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.1 0.9 3.3 0.6 19.4 Total 576 30 55.6 33.2 72.6 2.6 7.7 10.3 4.8 3.1 0.8 2.5 0.5 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.