Domantas Sabonis impatient de jouer avec DeMar DeRozan

Outre sa surprise concernant la re-signature de Malik Monk, Domantas Sabonis a profité de sa venue à un camp de basket en Californie pour évoquer l’arrivée de DeMar DeRozan à Sacramento. Arrivée qui l’enchante visiblement beaucoup.

« C’est un joueur très intelligent, présent depuis toujours dans la ligue, et il a tellement accompli » s’émerveille le Lituanien. « J’ai hâte d’apprendre de lui et j’espère que tout le monde l’est, pour que l’on s’améliore tous collectivement. […] Je suis content qu’il soit là. Puis d’avoir passé cette semaine avec lui à Los Angeles et d’apprendre à mieux le connaître. »

En complément de De’Aaron Fox, la bonne entente entre Domantas Sabonis et DeMar DeRozan sera primordiale pour que les Kings soient en mesure de retrouver les playoffs après leur absence de cette année. Mais l’intérieur All-Star n’a pas énormément de doutes quant à l’adaptation de son nouveau coéquipier dans les systèmes de Mike Brown.

« Je pense que [son arrivée] sera une bonne chose pour nous » indique-t-il ainsi. « Ça va nous faire réfléchir différemment sur le terrain, bouger différemment, mieux nous lire. Nous avons l’habitude de jouer d’une certaine manière, mais il fait les choses à un niveau digne du Hall of Fame. Nous allons devoir nous y faire et ça compliquera la tâche de nos adversaires en défense, car nous allons pouvoir scorer de n’importe où. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.