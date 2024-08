Domantas Sabonis très surpris que Malik Monk soit resté aux Kings

Sacramento a animé le mercato festival en attirant DeMar DeRozan dans ses filets, un gros coup censé permettre à l’équipe de Mike Brown de franchir un nouveau cap, même s’il a fallu se séparer d’Harrison Barnes au passage. Mais c’est sur un autre joli move que Domantas Sabonis a été invité à s’exprimer : la prolongation de Malik Monk.

Lui aussi était très courtisé, et il aurait sans doute pu trouver un contrat avec quelques millions de plus en allant voir ailleurs. Mais l’arrière des Kings a choisi la stabilité en signant tout de même un beau deal de quatre ans pour 78 millions de dollars.

Lors de sa venue à Rocklin en banlieue de Sacramento pour participer un camp de basket, le pivot lituanien s’est réjoui du choix de son coéquipier, rappelant l’importance qu’il pouvait avoir au sein du dispositif des Kings. « En fait, j’ai été très surpris », a-t-il confié au sujet de la prolongation de Malik Monk. « J’ai beaucoup parlé avec lui au cours de l’année, et je pensais vraiment qu’on allait le perdre. Mais je suis content qu’il soit resté. Je pense que c’est la meilleure décision, pour lui et pour nous ».

L’environnement idéal

Par ses capacités de scoreur, Malik Monk a parfaitement su se fondre dans le collectif, parvenant à briller aux côtés du tandem Fox-Sabonis en apportant une vraie plus-value sur les postes arrières. Depuis qu’il est arrivé à Sacramento en 2022, il fait désormais partie des meilleurs sixièmes hommes de la ligue. Il a même échoué de peu à la deuxième place du classement la saison dernière, à quelques votes près derrière Naz Reid (342 points contre 352).

Le joueur a trouvé sa place, et les Kings ont su tirer le meilleur de son potentiel, voilà un argument qui a sans doute pesé dans le choix de Malik Monk. L’environnement compte en NBA, et il n’avait pas l’assurance d’en retrouver un de la même qualité en partant. A moins que ce soit pour une autre raison ?

« Je pense juste que c’est parce qu’il ne voulait pas me quitter. C’est la raison principale », ironise Domantas Sabonis. « Je suis content qu’il soit là. C’est l’un des joueurs les plus importants dans notre équipe. Ça nous a beaucoup aidés ces dernières années de l’avoir avec nous, sur et en dehors du terrain ».