Rejoindre les Kings ? Une évidence pour DeMar DeRozan

Après une journée de samedi dernier bien organisée, quasiment à la minute près, pour ensuite permettre au joueur d’être présenté devant le public local, DeMar DeRozan est donc arrivé à Sacramento, en provenance de Chicago.

Ciblé par plusieurs franchises, comment l’arrière/ailier All-Star justifie-t-il le choix des Kings ? « Ils ont montré le plus d’intérêt et à quel point j’étais nécessaire », répond-il. « Faire partie de quelque chose de déjà installé, c’est particulier. Je me suis demandé ce que je pouvais faire là-bas. J’ai réfléchi une seconde pour mettre les choses en perspective et j’étais à l’aise avec cette idée. »

Il faut dire que, sur le plan sportif, les Kings ont de l’avance, après avoir gagné 48 et 46 matches ces deux dernières saisons. Tandis que les Bulls étaient bloqués à 40 puis 36 succès.

« C’est toute la structure », poursuit DeMar DeRozan. « Déjà, le coaching : Mike Brown a été incroyable. Sa passion va très loin. Ensuite, il y a De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, ce qu’ils ont fait depuis deux ans. J’ai été All-Star avec eux il y a deux saisons. Être avec eux, pour les aider, ça m’enthousiasme. »

Enfin, il y a le retour à la maison, en Californie, pour ce natif de Compton. Avec un public parmi les plus bouillants de la ligue. « On voit à quel point les fans sont passionnés. Ça m’a toujours frappé. C’est important pour moi, d’avoir ce soutien des fans, qui se battent pour leur équipe. »

Le duo avec De’Aaron Fox, la terreur des derniers quart-temps

Si l’on revient aux arguments techniques, on tombe inévitablement sur sa future association avec De’Aaron Fox, qui va ouvrir l’appétit des fans. Et à raison puisque les deux joueurs sont les plus prolifiques de la ligue en dernier quart-temps en 2023/24 : 550 points marqués pour DeMar DeRozan, 538 pour De’Aaron Fox. Les deux avaient même terminé aux premières places du trophée de « Clutch Player of the Year » en 2023.

« Je lui ai dit que j’étais fou de le voir remporter ce trophée devant moi », raconte l’ancien arrière de Toronto, qui se souvient d’un événement en particulier. « Ce fut une bataille et je me souviens qu’il a marqué un panier de la victoire face à nous, à Chicago. »

Désormais, ils seront l’un à côté de l’autre et les défenses vont pouvoir trembler. « Je suis impatient. On pense aux moments où on peut regarder son coéquipier et lui dire d’aller chercher le match. Ou inversement. Le fait d’avoir un tel joueur à ses côtés, ça fait avancer les choses. Je ne suis pas seul à pouvoir faire ça, donc je suis impatient de vivre ces moments où l’un va dire à l’autre : vas-y, fais nous gagner le match, je fais le reste. »

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.