DeMar DeRozan à Sacramento, une affaire rondement menée

Comment les Kings ont-ils réussi à faire venir DeMar DeRozan ? La rumeur existait bien avant les événements du week-end dernier mais tout s’est joué samedi. Sacramento avait des envies de Lauri Markkanen en début de semaine, mais les négociations n’ont pas abouti. Les regards ont donc repris la direction de l’arrière/ailier des Bulls.

Le joueur a ainsi atterri à l’aéroport le samedi matin, et un chauffeur particulier l’attendait : Jay Triano, assistant coach des Kings, mais surtout premier coach de DeMar DeRozan à Toronto.

Car l’ancien des Spurs et des Bulls voulait visiter les installations de la franchise et aussi la capitale de la Californie avant de donner son accord. Il a donc passé la journée avec Mike Brown, Jay Triano et un autre assistant, Luke Loucks. Ce dernier a d’ailleurs fait travailler De’Aaron Fox avec un entraînement et, dans la foulée, les deux joueurs ont déjeuné ensemble.

Un moment qui a pesé. En effet, le meneur de jeu aurait été important dans le recrutement des Kings et aurait validé l’arrivée de DeMar DeRozan, d’après les informations de The Athletic. Un poids qui semble logique puisqu’il a refusé de prolonger cet été pour justement en savoir plus sur l’avenir et les ambitions de la franchise.

Kendrick Lamar et ovation du public

Tandis qu’il continue sa journée, les dirigeants mettent au point les derniers détails du transfert de DeMar DeRozan, qui espérait signer pour plus de 20 millions de dollars par saison. Les Bulls ne voulaient pas s’encombrer d’un tel salaire, donc il fallait trouver une équipe capable de l’assumer. C’est là que les Spurs, qui avaient de l’espace dans leur masse salariale, interviennent et récupèrent Harrison Barnes. Pour cela, San Antonio a demandé un « swap » (un échange) de premier tour de Draft, en 2031, et les Kings envoient aussi Chris Duarte et deux « second tour » de Draft à Chicago, en échange de DeMar DeRozan, qui a signé un contrat de 74 millions de dollars sur trois ans.

En fin de journée, ce dernier est satisfait de sa visite : il valide le transfert. Il est donc annoncé autour de 19h, heure locale, et ce n’est pas un hasard. Car seulement quinze minutes après l’annonce, DeMar DeRozan peut arriver, avec le propriétaire des Kings Vivek Ranadivé, dans les couloirs du Golden 1 Center. Le nouveau joueur de Sacramento assiste à un match de la Summer League, California Classic, sous les ovations du public.

Avec comme bande sonore « Not Like Us », le tube de Kendrick Lamar (DeMar DeRozan est d’ailleurs dans le clip), où ce dernier rappe, pour piquer Drake mais aussi de manière prémonitoire : « I’m glad DeRoz’ came home » (« Je suis content que DeRoz revienne à la maison »). Car, rappelons-le, DeMar DeRozan est de Compton, en Californie.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.