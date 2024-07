Devin Carter absent jusqu’en… 2025

Devin Carter n’est pas près d’effectuer ses débuts en NBA. Blessé à l’épaule gauche, le 13e choix de la Draft 2024 a été opéré ce jeudi pour réparer sa déchirure du labrum. Victime de la même blessure que Julius Randle ou Ja Morant, le rookie des Kings est déjà sur le flanc pour au moins six mois, comme l’a annoncé la franchise.

Devin Carter ne sera réévalué que courant janvier et il ratera donc au moins les trois premiers mois de compétition. La blessure était survenue en amont des work-outs de la Draft 2024.

Le fils d’Anthony Carter devra donc patienter un peu plus longtemps que prévu, et il a prévenu les fans de la franchise dans un message laissé sur ses réseaux sociaux. « Sac ! Merci d’avoir cru en moi. Je serai bientôt de retour et j’ai hâte de vous montrer ce gars que vous avez choisi. »

L’année dernière, Devin Carter s’était illustré du côté de Providence avec ses 19.7 points à 47.3% aux tirs, 8.7 rebonds, 3.6 passes en 35.3 minutes de jeu par match. Il avait aussi démontré qu’il était un très bon défenseur, peut-être l’un des meilleurs de cette classe de Draft.

L’arrière/meneur devra s’arracher pour grappiller des minutes dans la rotation derrière Kevin Huerter, Malik Monk ou Keon Ellis. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a plus Chris Duarte, ni Davion Mitchell, mais DeMar DeRozan est arrivé, et il y a toujours De’Aaron Fox.