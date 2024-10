30 jours/30 équipes : Orlando Magic

+12 puis +13 victoires. Les deux dernières saisons du Magic ont été synonymes de gros pas en avant. Les arrivées de Franz Wagner puis de Paolo Banchero, ainsi que celle sur le banc de Jamahl Mosley ont métamorphosé la franchise, enlisée dans la médiocrité pendant presque une décennie. Orlando figure désormais en bonne position parmi les équipes d’avenir de la NBA, et tout laisse à penser que le retour en playoffs la saison passée – sans même passer par la case play-in – n’est qu’une étape dans sa marche en avant.

Les dirigeants sont ainsi restés fidèles cet été à leur philosophie : construire majoritairement en interne et développer ses talents plutôt que de pourchasser les principaux « free agents » du marché. La colonne re-signature est ainsi plus dense que celle des arrivées avec les prolongations de contrat de Goga Bitadze, Gary Harris, Jonathan Isaac, mais aussi des frères Wagner, Moe et Franz, dont la place parmi les cadres de l’équipe a été verrouillée.

Les recrues ont été ciblées pour répondre à certains besoins. Cory Joseph devrait apporter de la création en rotation, en même temps que ses 13 années dans la ligue. Principal ajout dans cette free agency, Kentavious Caldwell-Pope amène lui aussi son expérience (deux fois champion), sa défense et peut-être plus encore ses qualités de tir, qui faisaient défaut à l’effectif la saison passée. « KCP » ne changera pas tout, mais il ressemble à une pièce idéale pour compléter le noyau déjà en place, pour profiter du pouvoir d’attraction de Paolo Banchero et Franz Wagner.

Les deux compères resteront les principaux créateurs du jeu du Magic, un peu à la manière des Celtics avec Jaylen Brown et Jayson Tatum sur les ailes. Orlando devrait toutefois s’appuyer une nouvelle fois sur sa défense de fer (3e moyenne de points encaissés, et en « Defensive Rating ») comme argument numéro un pour continuer à grimper dans la hiérarchie. C’est ailleurs que la marge est la plus importante et doit confirmer le choix de la patience prôné par la franchise dans sa croissance. Celui-ci s’est suffisamment avéré payant jusqu’ici pour imaginer le Magic parmi les plus sérieuses écuries de l’Est. Après tout, la deuxième place de la Conférence n’était qu’à trois victoires devant…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Kentavious Caldwell-Pope, Tristan Da Silva, Cory Joseph

Départs : Markelle Fultz, Kevon Harris, Joe Ingles, Chuma Okeke, Admiral Schofield

LE JOUEUR À SUIVRE : JALEN SUGGS

Si le duo Banchero – Wagner reste celui qui fera la pluie et le beau temps en Floride, Jalen Suggs a tout du facteur X de cette équipe du Magic. L’ancien 5e choix de la Draft a franchi avec brio le cap entre sa deuxième et sa troisième saison NBA, souvent charnière dans le développement.

En bonne santé, l’ancien de Gonzaga s’est en partie débarrassé de son étiquette de défenseur exclusif de ses débuts grâce à un bond en avant particulièrement précieux au shoot. L’arrière est passé en deux ans de 21.4% à quasiment 40% la saison passée derrière l’arc, devenant la menace dont Orlando a grand besoin dans le registre « 3&D ».

Jalen Suggs doit désormais confirmer ces progrès et continuer de grandir aux côtés d’une autre joueur plus confirmé mais au registre proche, Kentavious Caldwell-Pope. La prochaine étape doit le voir devenir un « playmaker » régulier, alors qu’il devrait retrouver une place de titulaire au poste 1, comme lors de sa saison rookie.

S’il tournait alors à plus de quatre passes décisives par match, Jalen Suggs pêchait autant dans sa vision du jeu que dans ses qualités ballon en main avec trois balles perdues par rencontres en à peine 27 minutes. S’il parvient à se muer en un distributeur secondaire autour de ses deux stars, tout en conservant ses acquis de chien de garde, capable de sanctionner de loin, le Magic compterait un nouvel atout de choix dans son jeu.

Moyenne d’âge : 24,6 ans

Masse salariale : 160,4 millions de dollars (27e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Espérer un différentiel de victoires aussi positif que ces deux dernières saisons semble trop optimiste. Mais le Magic a aussi toutes les raisons de voir l’avenir à court comme à moyen terme avec le sourire.

Paolo Banchero et Franz Wagner devraient encore progresser et Orlando a réussi son exercice 2023/24 malgré le recul de l’Allemand dans le tir extérieur. L’intérieur doit, lui, viser une nouvelle sélection au All-Star Game comme minimum syndical, et pourquoi pas s’inviter dans la discussion pour les All-NBA Teams en fin de saison s’il continue de polir ses choix en attaque. Cette base peut suffire à accrocher le Top 6, tant la continuité est de mise.

L’apport de Kentavious Caldwell-Pope répond très bien aux besoins du Magic et l’ancien Nugget ne devrait pas avoir de mal à se faire sa place dans un groupe à la hiérarchie bien établie. Et dire qu’elle pourrait être bousculée par les quelques jeunes joueurs de l’effectif jusque-là encore en couveuse, mais qui n’attendent que de pouvoir se montrer (Jett Howard, Anthony Black, voire Caleb Houstan). Le rookie Tristan Da Silva pourrait s’ajouter à cette liste, puisque contrairement aux choix des dernières années, le Magic a cette fois misé sur un produit déjà presque fini (quatre ans en NCAA) et dont la qualité du poignet sera elle aussi bienvenue sur les postes 3-4. Autant de pièces disponibles qui doivent faire espérer une saison à 50 victoires.

LE PIRE SCÉNARIO

Déjà parmi les meilleures défenses de la ligue, la troupe de Jamahl Mosley aura du mal à faire réellement mieux dans ce secteur. En attaque en revanche, la marche est encore assez élevée pour être ne serait-ce que moyen.

Le premier tour contre les Cavaliers a étalé les failles de ce Magic, trop souvent dépendant de Paolo Banchero et Franz Wagner, quitte à être complètement pris à la gorge si l’un des deux passe au travers ou tombe sur une arrière-garde ne serait-ce que sérieuse. En ne changeant que peu sa formule, Orlando s’expose à être bien plus attendu et prévisible cette saison pour la concurrence.

Surtout que quelques départs, même s’ils ne paraissent pas clinquants sur le papier, vont devoir être compensés. En ne conservant pas Markelle Fultz ou Joe Ingles, l’effectif a perdu son troisième et cinquième meilleur passeur. C’est tout sauf neutre pour une formation déjà 28e au nombre d’assists par match en 2024. Alors que de nombreuses équipes outsiders à l’Est se sont renforcées, une stagnation, voire une régression, pourrait se payer cash à l’approche des playoffs avec une affiche plus difficile encore que les Cavs.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Jazz 13 – Spurs 12 – Rockets 11 – LA Lakers 10 – LA Clippers 9 – Pelicans 8 – Warriors 7 – Kings 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …