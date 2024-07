Goga Bitadze reste au Magic

Il aurait pu être une solution intéressante pour les franchises en quête d’un pivot remplaçant cet été.

Finalement, Goga Bitadze (24 ans) a décidé de rester à Orlando, via un contrat de 25 millions de dollars sur trois ans. Un accord raisonnable pour le club, pour un joueur tout de même titulaire à 33 reprises cette saison.

Reste à voir ce que cela signifie pour Moe Wagner, l’energizer et teigne du banc, dont le Magic a refusé la « team option » à 8 millions de dollars il y a quelques jours, et qui se retrouve donc « free agent ».

Avec le duo Wendell Carter Jr – Goga Bitadze sous contrat à Orlando, plus un Jonathan Isaac qui pourrait être davantage utilisé comme pivot la saison prochaine, Moe Wagner pourrait ainsi être obligé de devoir faire ses valises… et donc de quitter son colocataire, frère et joueur du Magic, Franz.

Goga Bitadze Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 IND 54 9 46.7 19.0 72.7 0.5 1.5 2.0 0.4 1.2 0.2 0.5 0.7 3.2 2020-21 IND 45 13 42.8 25.3 73.8 1.3 2.0 3.3 0.8 2.1 0.2 0.4 1.3 5.1 2021-22 IND 50 15 52.0 28.8 68.1 1.6 2.0 3.5 1.1 2.1 0.4 0.9 0.8 7.0 2022-23 * All Teams 38 12 55.2 23.1 54.8 1.6 2.0 3.6 1.0 1.7 0.4 0.6 0.7 4.4 2022-23 * IND 21 10 51.9 28.6 45.8 1.2 1.1 2.3 0.9 1.6 0.4 0.6 0.5 3.3 2022-23 * ORL 17 15 57.5 16.7 66.7 2.1 3.1 5.2 1.2 1.8 0.4 0.6 0.9 5.8 2023-24 ORL 62 15 60.3 14.3 65.5 1.8 2.9 4.6 1.3 1.7 0.5 0.7 1.2 5.0 Total 249 13 51.5 24.5 67.2 1.3 2.1 3.4 0.9 1.8 0.4 0.6 1.0 4.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.