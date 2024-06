Le Magic laisse Moe Wagner devenir free agent

Le mariage entre le Magic et Moe Wagner est en suspens. Adrian Wojnarowski rapporte que la franchise californienne a décliné son option d’un montant de 8 millions de dollars visant son intérieur.

Le journaliste d’ESPN note que les deux parties sont toutefois dans l’optique de négocier pour trouver un nouveau contrat durant la « free agency ». En faisant ce choix, le Magic veut visiblement se laisser un peu de marge financière dans le cas où elle finirait par attirer un plus gros poisson.

On pense évidemment à Paul George qui a prévu de rencontrer les dirigeants de la franchise, mais aussi à Klay Thompson ou Kentavious Caldwell-Pope. Moe Wagner est donc contraint d’attendre ou bien de rentrer en discussion avec une autre équipe intéressée par ses services.

L’intérieur vient de boucler son meilleur exercice en carrière avec près de 11 points et 4 rebonds de moyenne en sortie de banc, avec un impressionnant 60% de réussite aux tirs. Il a toutefois eu un peu plus de mal à exister en playoffs, avec 6 points et 4 rebonds de moyenne face aux Cavs.

Cette série a peut-être eu une incidence dans le choix du Magic de ne pas activer son option.

Moe Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 19 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 * All Teams 45 16 45.4 34.1 81.6 0.6 2.6 3.2 1.1 2.4 0.6 1.0 0.4 6.9 2020-21 * WAS 25 15 50.8 31.0 78.8 0.5 2.4 2.9 1.3 2.5 0.9 0.8 0.3 7.1 2020-21 * ORL 11 26 40.9 37.2 87.9 1.0 3.9 4.9 1.1 3.3 0.4 1.2 0.8 11.0 2020-21 * BOS 9 7 28.6 33.3 50.0 0.3 1.8 2.1 0.7 1.1 0.0 1.0 0.1 1.2 2021-22 ORL 63 15 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 20 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.7 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 18 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.9 Total 333 17 52.1 32.0 82.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.2 0.5 1.1 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.