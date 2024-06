Free agent, Paul George va rencontrer trois équipes

Comme on pouvait s’y attendre au regard des rumeurs et de ses dernières déclarations, Paul George a décidé de faire une croix sur sa dernière année de contrat en option à 48.7 millions afin de devenir « free agent » et de tester le marché. La nouvelle a été officialisée dans la nuit par Adrian Wojnarowski, faisant de PG13 un « free agent » dès l’ouverture de la « free agency » ce dimanche.

C’est la suite logique, puisque Paul George n’a pas réussi à obtenir sa prolongation escomptée à 221 millions sur quatre ans, contrairement à Kawhi Leonard, prolongé pour 152 millions de dollars sur trois ans. ESPN précise que Paul George a déjà prévu de s’entretenir avec trois franchises : les Clippers, à qui l’ailier laisse la porte ouverte en cas de grosse proposition, mais aussi les Sixers de Philadelphie, qui rêvent de bâtir un « Big Three » avec lui aux côtés de Tyrese Maxey et Joel Embiid, et enfin le Magic, à l’affût de toutes les bonnes opportunités de la « free agency » pour étoffer son effectif. Pour l’instant, pas de Warriors, ni de Nuggets…

A noter que seuls les Clippers pourront lui offrir 221 millions de dollars sur quatre ans. Les autres franchises ne pourront pas lui offrir plus de 212 millions de dollars. Le rapport de force a donc changé, c’est maintenant au tour de Paul George de se retrouver avec les cartes en main au sujet de son futur. C’est également au tour des Clippers de lui courir après et de faire de leur mieux pour le retenir.

« On adore Paul », avait déclaré Lawrence Frank, président des Clippers, jeudi. « On souhaite vraiment conserver Paul, mais on comprend et respecte le fait le fait qu’il s’agit d’un business. On espère que Paul décidera de rester ici. Il a été formidable. Il a été un All-Star. C’est l’un des meilleurs « two-way players » de la ligue. C’est une personne formidable. Il a une famille formidable, alors nous espérons qu’il restera là, mais on respecte son choix. Il l’a mérité et nous verrons comment les choses se déroulent ».

Les Clippers ont également des atouts à faire valoir au delà de l’aspect financier, avec notamment la nouvelle salle et un effectif qui reste compétitif, au moins autant que ceux des Sixers et du Magic, même si ces deux franchises évoluent dans une conférence moins relevée.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 Total 867 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.