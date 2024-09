Le Magic doit désormais gagner en régularité

Passé de 22 victoires à 47 succès en trois saisons, le Magic a retrouvé les playoffs lors du printemps dernier, avec un premier tour contre les Cavaliers. Désormais, le plus dur commence : confirmer, voire faire mieux, lors de l’exercice 2024/25.

Cela passera notamment par une approche encore plus sérieuse de la saison régulière. Les playoffs l’ont montré de manière claire : Cleveland et Orlando ont remporté chaque match à domicile dans leur série et ce sont les Cavaliers qui avaient l’avantage du terrain dans le Game 7. Pour une victoire de plus en saison : 48 contre 47…

« On sait désormais à quel point chaque match est important », insiste Jamahl Mosley pour le site de la NBA. « C’est ce qui fait la différence entre un Game 7 à la maison ou à l’extérieur. Cela doit devenir notre priorité avant chaque rencontre. Un match en janvier peut influencer ce qu’il se passera en fin de saison. Les joueurs sont davantage conscients de cela maintenant. »

S’inspirer de la régularité du Heat

La saison passée, à cinq reprises, le Magic a perdu au moins trois matches d’affilée. Il va falloir gagner en régularité pour ne pas que ce printemps 2024 ne soit qu’une jolie exception dans le parcours de la franchise floridienne. Sa voisine de Miami est d’ailleurs un bel exemple de constance depuis quinze ans maintenant.

« Il y a toujours de la compétition même s’il faut se concentrer sur sa propre équipe », répond le coach d’Orlando sur cette rivalité. « Erik Spoelstra et Pat Riley ont fait un remarquable travail avec cette équipe. Il y a une culture. Ils ont construit cela au fil des années. Ils ont été présents, en Finals ou en finale de conférence, chaque année ou presque. On peut s’inspirer de cela, de cette régularité. »

Et Jamahl Mosley de conclure : « C’est de ça dont on parle avec les joueurs. Avoir cette constance, continuer d’avancer. Il s’agit seulement de se concentrer sur nous, sur ce qu’il faut faire. »