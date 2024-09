Pour Paolo Banchero, l’objectif est d’aller chercher l’avantage du terrain en playoffs

Le destin d’une franchise NBA peut se jouer sur un rien, et c’est donc sur ces fameux « détails » que Paolo Banchero a décidé de se concentrer pour poursuivre la progression d’Orlando pour la saison à venir. Il faut dire que le Magic en a fait l’amer l’apprentissage la saison dernière. Après trois saisons loin du Top 8, les Floridiens ont réalisé un exercice 2023/24 bluffant, afin de terminer à la cinquième place de la conférence Est.

Il ne s’en est ainsi fallu que d’une victoire pour qu’Orlando ne termine dans le Top 4, afin de disposer de l’avantage du terrain au premier tour. Défaits 4-3 par Cleveland, les hommes de Jamahl Mosley savent maintenant ce qu’il leur reste à faire pour passer à l’étape suivante.

« L’avantage du terrain est très important, surtout quand tu arrives en playoffs. On a tous vu la différence entre l’avoir et ne pas l’avoir, entre les matchs à la maison et à quoi ça ressemblait, et les matchs à l’extérieur. C’était la nuit et le jour. Donc, maintenant qu’on sait ça, durant la saison régulière, on aura toujours à l’idée qu’on ne joue pas juste les matchs les uns après les autres. On essaie de jouer et de construire pour le mois d’avril, afin que nous puissions avoir l’avantage du terrain », a-t-il déclaré.

Une pointe d’expérience pour accompagner un groupe jeune

Les Floridiens vont également pouvoir compter sur de nouvelles têtes, avec l’arrivée de deux vétérans, Kentavious Caldwell-Pope et Cory Joseph, pour bonifier l’équipe possédant la plus jeune moyenne d’âge lors des derniers playoffs. Paolo Banchero a notamment loué l’apport de KCP, qu’il est heureux de ne plus affronter.

« Les dirigeants ont fait du super boulot. En gardant la plupart des gars et en les faisant revenir pour la plupart. Les joueurs qui vont arriver vont aider de la bonne manière en apportant leur expérience de vétérans. KCP et Cory, ces deux gars, pour le peu que je les ai côtoyés, je pense qu’ils vont aider de façon exceptionnelle, sur et en dehors du terrain », a-t-il ajouté. « KCP en particulier, pour l’avoir affronté pendant mes deux premières années, c’est un gars que tu es heureux d’avoir dans ton équipe. Juste par sa façon de shooter et de défendre. Il est également l’un de ces gars qui sont très vocaux. C’est un leader, il a gagné des titres de champions NBA ces dernières années. Il va beaucoup nous aider parce qu’il sait ce qu’il faut pour arriver au sommet ».

La déception de la défaite sur un Game 7 a été difficile à digérer, l’attente de l’intersaison aussi. Mais Paolo Banchero entrevoit le bout du tunnel avec la reprise du « training camp », les premiers matchs de pré-saison qui vont arriver avant le début des choses sérieuses d’ici trois semaines.

« Ça fait du bien », a-t-il poursuivi. « J’ai eu l’impression que l’intersaison avait été vraiment longue. Vers la fin du mois d’août, j’avais déjà envie de revenir ici. Je suis heureux d’être de retour à présent. Je suis heureux que tous les gars soient là. Je suis enthousiaste pour le « training camp », c’est sûr ».

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.