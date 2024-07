Kentavious Caldwell-Pope veut apporter une mentalité de champion au Magic

Un champion NBA vient de débarquer à Orlando… sans avoir l’intention de s’y reposer. Titré en 2020 avec les Lakers, puis trois ans plus tard avec les Nuggets, Kentavious Caldwell-Pope a pris un nouveau virage dans sa carrière en signant avec la jeune équipe du Magic.

Il est certain que ce contrat à 66 millions de dollars sur trois ans a beaucoup joué dans la balance. Mais « KCP » a également été convaincu par le potentiel de cette équipe, passée tout près d’une demi-finale de conférence l’an dernier.

« Je suis toujours en quête de titre. J’ai vu les progrès de cette équipe, la qualification en playoffs, emmener Cleveland au Game 7, c’était suffisant pour moi. Ils ont goûté à la pression et savent maintenant ce qu’il faut faire pour passer le premier tour. Je veux apporter à cette équipe une mentalité de champion », affirme l’arrière.

Une belle promesse pour Paolo Banchero, Franz Wagner et les autres pour qui cette série face aux Cavs était la première virée en phases finales. Kentavious Caldwell-Pope leur apportera son expérience de double champion et la mentalité qui va avec.

Les statistiques qui emballent Jeff Weltman

Sans oublier de la grosse défense sur les lignes extérieures – « Si on peut se concentrer sur la défense, tout le reste se mettra en place », juge-t-il -, ainsi que de l’adresse longue distance : l’ancien titulaire incontesté à Denver a bouclé trois de ses quatre derniers exercices au-delà des 40% de réussite à 3-points.

Jeff Weltman, le président de la franchise, voit chez ce joueur rarement blessé un atout de choix. « Il n’a pas de statistiques ronflantes, ce n’est pas un gros scoreur. Mais les statistiques que j’ai en tête – jouer toutes ces minutes pour des équipes championnes et défendre sur le meilleur joueur de l’autre équipe 97 % du temps – ce sont les statistiques qui emballent les gars comme moi », formule le dirigeant.

Ne reste plus qu’à voir comment la mayonnaise va prendre au sein de cette formation qui ne semble pas vouloir brûler les étapes, et miser sur le temps long. Comme d’autres équipes récemment championnes l’ont fait avant le Magic. On rappelle que la franchise floridienne n’a jamais remporté le titre en 35 ans d’existence.