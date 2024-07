Cory Joseph à Orlando pour deux ans

Il aura beau ne pas être de la partie avec le Canada aux Jeux olympiques, Cory Joseph n’en oublie pour autant pas de sécuriser son avenir en NBA, puisque Hoopshype rapporte qu’il vient de trouver avec un accord avec le Magic pour un contrat de deux ans. En revanche, son salaire n’a pas encore été communiqué.

Représenté par Klutch Sports, le meneur de bientôt 33 ans connaîtra donc, à Orlando, sa septième équipe en carrière après San Antonio, Toronto, Indiana, Sacramento, Detroit puis Golden State. Il affiche jusqu’à présent 6.9 points, 3.0 passes et 2.5 rebonds par rencontre depuis son arrivée dans la ligue en 2011.

La saison dernière, Cory Joseph évoluait chez les Warriors (pour 2.4 points, 1.6 passe et 1.2 rebond de moyenne) et, du côté du Magic, il viendra se positionner derrière Jalen Suggs, Cole Anthony et Anthony Black dans la rotation floridienne au poste de meneur de jeu. Au sein d’une jeune formation en pleine ascension, où son expérience ne sera pas de trop aux côtés de Kentavious Caldwell-Pope et Gary Harris, nouvellement signés et re-signés par la franchise.

Cory Joseph Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 29 9 31.4 20.0 64.7 0.2 0.7 0.9 1.2 0.6 0.2 0.4 0.1 2.0 2012-13 SAN 28 14 46.4 28.6 85.7 0.4 1.4 1.9 1.9 0.9 0.5 0.8 0.1 4.5 2013-14 SAN 68 14 47.5 31.6 82.3 0.5 1.1 1.6 1.7 1.2 0.5 0.6 0.2 5.0 2014-15 SAN 79 18 50.4 36.4 73.4 0.6 1.9 2.4 2.4 1.3 0.6 0.9 0.2 6.8 2015-16 TOR 80 26 43.9 27.3 76.4 0.5 2.1 2.6 3.1 1.6 0.8 1.3 0.3 8.5 2016-17 TOR 80 25 45.2 35.6 77.0 0.6 2.3 2.9 3.3 1.8 0.8 1.4 0.2 9.3 2017-18 IND 82 27 42.4 35.3 74.5 0.5 2.7 3.2 3.2 1.7 1.0 1.1 0.2 7.9 2018-19 IND 82 25 41.2 32.2 69.8 0.5 2.9 3.4 3.9 1.6 1.2 1.0 0.3 6.6 2019-20 SAC 72 24 41.5 35.2 85.7 0.6 2.0 2.6 3.5 1.9 0.7 1.1 0.3 6.4 2020-21 * All Teams 63 23 46.9 34.1 81.8 0.6 2.0 2.5 3.4 2.2 1.0 1.3 0.3 8.2 2020-21 * SAC 44 22 44.4 33.0 76.6 0.6 1.7 2.3 2.5 2.2 0.9 1.0 0.2 6.6 2020-21 * DET 19 26 50.6 36.8 87.8 0.5 2.6 3.2 5.5 2.2 1.2 1.8 0.5 12.0 2021-22 DET 65 25 44.5 41.4 88.5 0.5 2.2 2.7 3.7 2.3 0.7 1.3 0.3 8.0 2022-23 DET 62 20 42.7 38.9 79.2 0.3 1.4 1.7 3.5 1.4 0.6 0.9 0.2 6.9 2023-24 GOS 26 11 35.9 31.0 57.1 0.2 0.9 1.2 1.6 1.0 0.2 0.5 0.1 2.4 Total 816 22 44.1 34.9 78.6 0.5 2.0 2.5 3.0 1.6 0.7 1.0 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.