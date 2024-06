Cory Joseph très en colère de ne pas être invité au training camp du Canada

Le camp d’entrainement du Canada, pour se préparer aux Jeux olympiques de Paris, commence dans dix jours, le 28 juin. D’ici la fin de semaine, les invitations seront annoncées, mais on sait déjà que Cory Joseph ne sera pas présent. C’est lui-même qui l’a annoncé, ne cachant pas sa colère d’être écarté.

« J’ai été honoré de jouer pour mon pays, à de nombreuses reprises, au fil des années. Je ne me plains pas, je ne suis pas comme ça », commence-t-il. « Mais il y a eu des moments où j’ai fait passer mon pays avant la NBA : j’étais en fin de contrat ou je n’avais pas de contrat et je venais jouer pour mon pays. Même si j’étais un peu blessé, j’étais là. C’est un peu décourageant de me dire que je n’ai même pas l’occasion de décrocher une place. »

Cory Joseph a effectivement participé à de nombreuses compétitions avec le Canada, notamment la Coupe du monde 2019. Touché au dos, il avait manqué l’édition 2023, mais faisait partie des joueurs qui s’étaient engagés sur le long terme avec la sélection.

Pendant des années, il était ainsi l’un des rares NBAers canadiens à participer aux compétitions FIBA, et notamment aux différentes campagnes de qualification par lesquelles la sélection devait passer.

« Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être invité afin de me battre pour une des dernières places »

Si bien que ce n’est pas son absence pour les Jeux olympiques 2024 qui le dérange le plus. « Je ne recule jamais devant la concurrence », explique l’ancien des Spurs. C’est surtout le fait de ne pas avoir une chance de se battre pour cet événement rare pour le basket canadien. « Quand on joue en FIBA, on a les Jeux dans la tête. C’était l’objectif depuis 13 ans que je suis en sélection nationale. »

Comprend-il cette décision ? « Je ne veux pas rentrer là-dedans. C’est ainsi, chacun prend ses décisions. Évidemment que je suis en colère, j’estime avoir le droit de l’être. Je ne me souviens même pas de leur explication », assure-t-il. « J’avais prévu d’aller au training camp. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être invité afin de me battre pour une des dernières places. C’est là qu’est ma déception. »

Les chances de participer étaient maigres pour celui qui a évolué aux Warriors cette saison, tant la concurrence est désormais féroce au Canada : Shai Gilgeous-Alexander, Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Lu Dort et Jamal Murray vont occuper les postes extérieurs. Mais il estimait avoir au moins le droit de se battre pour une place.

« Je ne dis pas que le basket canadien n’est pas en excellente situation. Ce n’est pas ça. J’adore ces gars, je veux qu’ils réussissent. J’insiste sur ce point », précise-t-il. « Je pense simplement que j’aurais dû être invité au camp. Tout le monde sait ce que j’ai fait depuis 13 ans avec le Canada et en NBA, tout le monde connaît mon caractère. Je ne suis pas là pour faire des vagues. Je voulais seulement exprimer mon point de vue. Si je reste silencieux, les gens vont se dire que je m’en fous, que je ne voulais pas être là, alors que si. »

Cory Joseph Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 29 9 31.4 20.0 64.7 0.2 0.7 0.9 1.2 0.6 0.2 0.4 0.1 2.0 2012-13 SAN 28 14 46.4 28.6 85.7 0.4 1.4 1.9 1.9 0.9 0.5 0.8 0.1 4.5 2013-14 SAN 68 14 47.5 31.6 82.3 0.5 1.1 1.6 1.7 1.2 0.5 0.6 0.2 5.0 2014-15 SAN 79 18 50.4 36.4 73.4 0.6 1.9 2.4 2.4 1.3 0.6 0.9 0.2 6.8 2015-16 TOR 80 26 43.9 27.3 76.4 0.5 2.1 2.6 3.1 1.6 0.8 1.3 0.3 8.5 2016-17 TOR 80 25 45.2 35.6 77.0 0.6 2.3 2.9 3.3 1.8 0.8 1.4 0.2 9.3 2017-18 IND 82 27 42.4 35.3 74.5 0.5 2.7 3.2 3.2 1.7 1.0 1.1 0.2 7.9 2018-19 IND 82 25 41.2 32.2 69.8 0.5 2.9 3.4 3.9 1.6 1.2 1.0 0.3 6.6 2019-20 SAC 72 24 41.5 35.2 85.7 0.6 2.0 2.6 3.5 1.9 0.7 1.1 0.3 6.4 2020-21 * All Teams 63 23 46.9 34.1 81.8 0.6 2.0 2.5 3.4 2.2 1.0 1.3 0.3 8.2 2020-21 * SAC 44 22 44.4 33.0 76.6 0.6 1.7 2.3 2.5 2.2 0.9 1.0 0.2 6.6 2020-21 * DET 19 26 50.6 36.8 87.8 0.5 2.6 3.2 5.5 2.2 1.2 1.8 0.5 12.0 2021-22 DET 65 25 44.5 41.4 88.5 0.5 2.2 2.7 3.7 2.3 0.7 1.3 0.3 8.0 2022-23 DET 62 20 42.7 38.9 79.2 0.3 1.4 1.7 3.5 1.4 0.6 0.9 0.2 6.9 2023-24 GOS 26 11 35.9 31.0 57.1 0.2 0.9 1.2 1.6 1.0 0.2 0.5 0.1 2.4 Total 816 22 44.1 34.9 78.6 0.5 2.0 2.5 3.0 1.6 0.7 1.0 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.