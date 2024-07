Gary Harris revient aussi à Orlando

Après Goga Bitadze, voici Gary Harris. Quelques heures après son coéquipier géorgien, l’arrière a effectivement décidé de re-signer avec le Magic, pour précisément 14 millions de dollars, répartis sur les deux prochaines années. Une annonce qui nous vient tout droit de chez ESPN.

Une prolongation intéressante et intelligente de la part de la franchise floridienne, puisque l’on sait que Orlando veut compter un maximum de « 3&D » dans son effectif aux postes 2/3 la saison prochaine, et que l’ancien joueur des Nuggets répond justement à ce descriptif. Le prix de son contrat est attractif et cela fait un atout de choix pour Jamahl Mosley sur les extérieurs.

Associé à Kentavious Caldwell-Pope, le nouveau venu au Magic, Gary Harris sortira vraisemblablement du banc et il apportera une vingtaine de minutes de moyenne, comme depuis son arrivée en Floride (pour 9.0 points à 39% à 3-points au global).

Gary Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 55 13 30.4 20.4 74.5 0.4 0.8 1.2 0.5 1.3 0.7 0.7 0.1 3.4 2015-16 DEN 76 32 46.9 35.4 82.0 0.7 2.2 2.9 1.9 1.9 1.3 1.3 0.2 12.3 2016-17 DEN 57 31 50.2 42.0 77.6 0.8 2.3 3.1 2.9 1.6 1.3 1.3 0.1 14.9 2017-18 DEN 67 34 48.5 39.6 82.7 0.6 2.1 2.6 2.9 1.8 1.8 1.8 0.2 17.5 2018-19 DEN 57 29 42.4 33.9 79.9 0.7 2.1 2.8 2.2 2.0 1.0 1.2 0.3 12.9 2019-20 DEN 56 32 42.0 33.3 81.5 0.5 2.5 2.9 2.1 2.1 1.4 1.1 0.3 10.4 2020-21 * All Teams 39 28 40.0 34.0 82.1 0.5 1.5 2.0 2.0 1.8 0.7 1.0 0.3 10.0 2020-21 * ORL 20 25 36.5 36.4 87.5 0.4 1.2 1.6 2.3 1.7 0.6 1.2 0.4 10.2 2020-21 * DEN 19 31 44.2 32.0 73.3 0.7 1.8 2.5 1.7 2.0 0.9 0.7 0.2 9.7 2021-22 ORL 61 28 43.4 38.4 87.4 0.6 1.4 2.0 1.8 1.8 1.0 1.0 0.2 11.1 2022-23 ORL 48 25 45.0 43.1 90.0 0.4 1.6 2.0 1.2 1.9 0.9 0.6 0.3 8.3 2023-24 ORL 54 24 44.1 37.1 75.6 0.4 1.2 1.7 1.6 1.7 0.9 0.6 0.3 6.9 Total 570 28 44.7 37.0 81.3 0.6 1.8 2.4 2.0 1.8 1.1 1.1 0.2 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.