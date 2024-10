30 jours/30 équipes : New York Knicks

Deux demi-finales de conférence consécutives, des transferts marquants qui peuvent encore faire passer un cap à l’équipe… Voilà longtemps que New York et les fans des Knicks n’avaient pas été aussi enthousiastes et il faut bien avouer qu’ils ont des raisons d’y croire. Déjà, ils ont trouvé un vrai patron, avec Jalen Brunson. Voilà des années que le club se cherchait un leader, qui plus est à la mène, capable de supporter la pression du Madison Square Garden.

Avec Leon Rose dans les bureaux, la franchise a aussi trouvé de la stabilité et de la cohérence. Ainsi qu’une capacité à travailler sur le long terme, sans précipiter la construction de l’équipe.

La façon dont les Knicks ont refusé de faire « all-in » pour récupérer Donovan Mitchell, avant de patiemment et intelligemment manœuvrer pour récupérer Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, montre que le « front office » a une vision cohérente, pour offrir à Tom Thibodeau le meilleur groupe possible.

Est-ce que ce sera suffisant pour faire mieux qu’une demi-finale de conférence, et atteindre le dernier carré de la NBA ? Si la mayonnaise prend rapidement, et que les joueurs majeurs évitent les blessures, tous les ingrédients sont là. De quoi aller chercher le troisième titre de la franchise, plus de cinquante ans après le dernier ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Pacôme Dadiet, Cameron Payne (Sixers), Mikal Bridges (Nets), Karl-Anthony Towns (Wolves)

Départs : Bojan Bogdanovic (Nets), Isaiah Hartenstein (Thunder), Alec Burks (Heat), Taj Gibson (Hornets), Julius Randle (Wolves), Donte DiVincenzo (Wolves)

LE JOUEUR À SUIVRE : KARL-ANTHONY TOWNS

Dans l’incapacité financière de retenir Isaiah Hartenstein, parti au Thunder, et avec un Mitchell Robinson toujours aussi fragile, le secteur intérieur des Knicks pouvait inquiéter à l’approche de la saison.

C’est qu’on n’avait pas vu venir le deuxième transfert estival du club, après celui de Mikal Bridges. Exit en effet Julius Randle et Donte DiVincenzo, et bienvenue à Karl-Anthony Towns ! Avec ses qualités de shooteur, « KAT » va permettre aux Knicks de jouer très au large, dans un schéma « 5-out » un peu similaire à celui des Celtics. La question, c’est de savoir si le premier choix de la Draft 2015 peut être le dernier rempart d’une équipe, en particulier dans les séries de playoffs tendues et physiques de la conférence Est…

À New York, on prend donc le pari, en misant sur le retour de Mitchell Robinson en cours de saison, et on pense que les qualités de shooteur de Karl-Anthony Towns vont permettre de débloquer beaucoup de choses pour ses coéquipiers, en écartant davantage les défenses que ce que pouvait faire Julius Randle.

Mais la réussite de la saison des Knicks dépend énormément du « KAT », tant de sa capacité à rester en bonne santé, tout en étant solide défensivement (un domaine dans lequel il a fait de gros progrès ces dernières saisons) tout en étant efficace en attaque dans les moments importants, alors qu’il a pu connaitre des gros creux en playoffs.

Moyenne d’âge : 26.7 ans

Masse salariale : 185.3 millions de dollars (6e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Comme espéré par la direction des Knicks, le tandem Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns est un cauchemar pour toutes les défenses adverses, incapables de tenir à la fois le meneur et l’intérieur.

Revenu dans un rôle de troisième option, Mikal Bridges retrouve son efficacité et les soldats Josh Hart et OG Anunoby complètent idéalement ce cinq majeur qui n’offre quasiment aucune faille. La rotation est souvent courte, mais elle tient le coup alors que les Knicks tiennent la cadence des Celtics tout au long de la saison régulière.

De quoi se positionner parfaitement pour les playoffs, avec un groupe qui adhère totalement aux idées de Tom Thibodeau, et qui suit Jalen Brunson, son patron, au point d’embraser New York.

Sans blessures, et avec un Madison Square Garden plus bouillant que jamais, le titre semble à portée de main…

LE PIRE SCÉNARIO

Certes, les Knicks se sont débarrassés de Julius Randle, capable du pire comme du meilleur, mais ils ont récupéré un Karl-Anthony Towns qui a passé plus d’un tiers des cinq dernières saisons à l’infirmerie…

Plus exposé que jamais dans le schéma des Knicks, en particulier en l’absence de Mitchell Robinson en début de saison, « KAT » manque encore beaucoup de matchs, forçant les autres titulaires à beaucoup jouer pour tenir le rythme des grosses cylindrées de la conférence Est, afin d’espérer récupérer l’avantage du terrain en playoffs.

Dans cette course à effectif réduit, avec une profondeur de banc limitée, les organismes souffrent et les Knicks arrivent en playoffs sur les rotules, et une tonne de petits bobos à gérer. New York ne passe pas le premier tour et c’est évidemment une grosse déception après les arrivées de Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns.