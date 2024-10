30 jours/30 équipes : Indiana Pacers

De la 11e place aux deux derniers survivants de la Conférence Est en un an, les Pacers pouvaient difficilement faire un bond plus impressionnant. Indiana a ainsi réussi un petit tour de force en réussissant à rejoindre la finale de l’In-Season Tournament, avant de confirmer son nouveau statut de coupeur de têtes en faisant tomber les Bucks et les Knicks en playoffs. La troupe de Rick Carlisle a certes profité des absences majeures en face (Giannis Antetokounmpo, OG Anunoby, Mitchell Robinson, Julius Randle…) pour se frayer un chemin jusqu’en finale de conférence. Mais sa performance plus qu’honorable contre les Celtics malgré le sweep – trois défaites sur quatre par cinq points d’écart maximum – a validé sa saison de la révélation.

Étiquetée équipe d’avenir suite à la reconstruction autour de Tyrese Haliburton, la franchise d’Indianapolis a passé la vitesse supérieure avec l’échange de Pascal Siakam en cours de saison dernière. Deux leaders, des lieutenants aux rôles bien établis et une identité limpide autour de l’attaque : les Pacers n’avaient pas besoin d’un grand chambardement estival. Simplement d’un premier camp d’entraînement avec ce groupe au complet pour grandir.

Un seul changement notable est à souligner, les Pacers tentent le pari James Wiseman en rotation à l’intérieur à la place de Jalen Smith, non conservé pour faire de la place aux nombreuses re-signatures de l’été et leurs revalorisations. Le principal dossier de l’intersaison a vite été ficelé avec le nouveau bail de Pascal Siakam, aligné ou presque sur celui de Tyrese Haliburton. Le banc le plus prolifique en points de toute la NBA la saison passée a été lui aussi récompensé. T.J. McConnell et Andrew Nembhard (qui semble avoir obtenu ses galons de titulaire) ont prolongé sur les lignes arrières, Obi Toppin dans le secteur intérieur.

Indiana mise désormais sur le développement en interne pour confirmer, alors que les trois quarts de l’effectif comptent moins de quatre saisons d’expérience. Suffisant pour se rapprocher du Top 4 de l’Est ? La lutte s’annonce dense, autant que l’écart avec les équipes en-deçà du Top 8 semble désormais creusé pour cette équipe.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Enrique Freeman (two-way), Johnny Furphy, Tristan Newton (two-way), James Wiseman

Départs : Doug McDermott, Jalen Smith, Oscar Tshiebwe, Isaiah Wong

LE JOUEUR À SUIVRE : ANDREW NEMBHARD

Pas de Tyrese Haliburton, ni de Pascal Siakam à l’honneur ? Le tandem est bien celui qui doit mener les Pacers vers les sommets. Mais dans le registre marge de progression, Andrew Nembhard a peut-être en mains de quoi faire passer une dimension supérieure à son équipe.

Le talent du Canadien était évident, et il l’a confirmé de la meilleure des manières. L’arrière sort en effet de playoffs de haut niveau, notamment quand Tyrese Haliburton était diminué. Fiable, pas impressionné le moins du monde par l’enjeu, le joueur de 24 ans a peut-être pris une autre dimension.

Sa série contre les Celtics (21 points à 54.1% au tir dont 47.6% à trois-points, 7.8 passes pour seulement 1.8 balle perdue) laisse entrevoir un potentiel bien supérieur à celui d’un « simple » joueur de complément. Si Andrew Nembhard parvient à confirmer sa très belle fin de saison, Indiana tient un vrai client pour être la troisième option offensive de l’équipe, une aubaine pour un joueur seulement drafté 31e en 2022. Sa qualité ballon en main pourrait même être encore davantage exploitée pour soulager Tyrese Haliburton à la création.

Moyenne d’âge : 25 ans

Masse salariale : 169.1 millions de dollars (18e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Auteurs d’un bon début de saison en 2023/24, les Pacers avaient su tenir la distance au fil de la saison, notamment suite à l’acquisition de Pascal Siakam. Imaginez alors ce que pourrait donner le bilan avec un Tyrese Haliburton ne manquant pas une quinzaine de matchs, et Bennedict Mathurin une quarantaine, playoffs compris.

Encore très jeune, cette équipe d’Indiana a des raisons de croire dans le développement individuel comme collectif d’une large partie de son roster.

La paire Haliburton – Siakam ne semble pas encore avoir donné sa plénitude, faute d’automatismes, et alors que le meneur All-Star n’a pas joué la deuxième partie de saison à 100% de ses moyens. Un été complet à travailler pourrait changer la donne et permettre aux Pacers de passer encore la vitesse supérieure. L’attaque mise en place par Rick Carlisle, toujours un des meilleurs techniciens de NBA, a les atouts pour durer dans le temps.

Défensivement, il sera compliqué de faire de ces Pacers une machine de guerre. Mais ils peuvent là aussi faire mieux, plus proprement en tout cas, limitant ainsi les fautes et les points gratuits à l’adversaire. Ces petits ajustements ont de quoi faire espérer une saison réussie à Indy.

LE PIRE SCÉNARIO

Attention au retour de bâton. À l’image du Magic, qui s’appuie sur un groupe inchangé et focalisé sur un côté du parquet, l’effet de surprise risque de s’estomper pour les Pacers.

L’attaque tout feu tout flamme a fait des victimes, mais Indiana devra trouver des parades aux défenses qui sauront s’adapter pour ralentir le tempo. Pascal Siakam a fait du bien dans ce registre, mais il va falloir confirmer… Et croiser les doigts concernant l’état de santé de Tyrese Haliburton. Le dépositaire des siens s’est blessé en playoffs puis lors des JO, à chaque fois des blessures musculaires qui ne doivent pas devenir récurrentes.

Le risque, c’est donc de vivre un scénario façon Hawks 2021, avec une finale de conférence surprenante… et jamais confirmée. Alors que plusieurs concurrents se sont renforcés, les Pacers ne bénéficieront pas à chaque fois d’un pareil concours de malchance dans les rangs adverses. Finir sixième de sa conférence et en rejoindre la finale reste une anomalie qui aura du mal à se répéter. La gestion de l’avenir de Myles Turner, en fin de contrat au terme de la saison et qu’Indiana souhaite conserver, sera elle aussi à surveiller de près.