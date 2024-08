TJ McConnell re-signe pour quatre ans chez les Pacers

Chouchou du public et joker infatigable des Pacers, TJ McConnell s’inscrit sur le (très) long terme à Indianapolis, car ESPN annonce qu’il a accepté de prolonger pour 45 millions de dollars sur quatre ans avec le finaliste de conférence Est sortant.

Initialement, le meneur aurait dû être libre dans un an, après une dernière année à 9.3 millions de dollars, mais le voilà désormais sous contrat dans l’Indiana jusqu’en 2029. Il sera alors âgé de 37 ans lorsque son bail touchera à sa fin.

Remplaçant de Tyrese Haliburton, qui le considère tout simplement comme le meilleur de la ligue à son poste, TJ McConnell sort de la plus belle saison de sa carrière : 10.2 points et 5.5 passes de moyenne (à 56% d’adresse). Présent chez les Pacers depuis 2019, connaissant quelques années de galère, il y fait l’unanimité depuis grâce à son grand professionnalisme et, à 32 ans passés, il peut maintenant voir l’avenir plus sereinement à l’approche de sa dixième campagne en NBA.

T.J. McConnell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 81 20 47.0 34.8 63.4 0.5 2.6 3.1 4.5 1.4 1.2 1.7 0.1 6.1 2016-17 PHL 81 26 46.1 20.0 81.1 0.5 2.6 3.1 6.6 1.7 1.7 2.0 0.1 6.9 2017-18 PHL 76 22 49.9 43.5 79.5 0.5 2.5 3.0 4.0 1.6 1.2 1.5 0.2 6.3 2018-19 PHL 76 19 52.5 33.3 78.4 0.4 1.9 2.3 3.4 1.4 1.0 1.2 0.2 6.4 2019-20 IND 71 19 51.6 29.4 83.3 0.5 2.1 2.7 5.0 1.0 0.8 1.4 0.2 6.5 2020-21 IND 69 26 55.9 31.3 68.8 0.8 2.9 3.7 6.6 1.6 1.9 2.0 0.3 8.6 2021-22 IND 27 24 48.1 30.3 82.6 0.7 2.6 3.3 4.9 2.0 1.1 1.1 0.4 8.5 2022-23 IND 75 20 54.3 44.1 85.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.4 1.1 1.9 0.1 8.7 2023-24 IND 71 18 55.6 40.9 79.0 0.5 2.2 2.7 5.5 1.1 1.0 1.5 0.1 10.2 Total 627 22 51.6 35.0 78.4 0.5 2.4 3.0 5.1 1.4 1.2 1.6 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.