TJ McConnell, l’infatigable joker

Déjà au tour précédent, TJ McConnell avait fait mal aux Bucks et il les avait même envoyés en vacances avec ses 20 points, 9 passes, 4 interceptions et 2 rebonds compilés dans le Game 6. Cette nuit, ce sont les Knicks qui ont subi son énergie et son efficacité en sortie de banc puisque la doublure de Tyler Haliburton signe carrément un double-double : 15 points et 10 passes en 21 minutes.

« T.J. est l’un de nos leaders », répète Myles Turner. « Il a vraiment pris sur lui de diriger cette « second unit » et il a assumé pleinement ce qui s’était passé lors du dernier match. C’est très rare que cela arrive. Mais ce soir, il était dans un super état d’esprit, et il s’est comporté en leader. »

Si Turner évoque le match précédent, c’est parce que McConnell avait eu le sentiment de ne pas être à la hauteur des titulaires, et il avait englobé tout le banc avec lui. Si les remplaçants ne sont pas bons, il estime que c’est de sa faute.

« TJ répondra présent à chaque match » assure pourtant Rick Carlisle. « Notre banc a bien réagi ce soir. Mais ce qui compte, c’est de jouer dur, de faire son travail, d’avoir confiance dans le jeu de passes et de respecter nos habitudes au maximum. »

En deux minutes, il assomme les Knicks

L’effet McConnell s’est ressenti dès son entrée en jeu. Les Pacers menaient 10-4 lorsqu’il est entré en jeu, et trente secondes plus tard, il vole un ballon pour envoyer Tyrese Haliburton au dunk. Puis il enchaîne un lay-up renversé, un panier avec la faute de Jalen Brunson, et enfin, il marque encore après avoir débordé Donte DiVincenzo. En deux minutes et trente secondes, McConnell vient de compiler 7 points, 1 passe et 1 interception, et les Pacers mènent… 24-8 ! Les Knicks ne s’en remettront jamais.

« Nous avons simplement essayé de prendre la suite des titulaires et de l’améliorer. Dans l’énergie et le rythme », explique McConnell. « C’est une belle réaction de notre banc de ce point de vue ».

Pour Haliburton, son back-up reste quasi unique en NBA, et c’est une chance de pouvoir se reposer sur lui. « Quand il entre en jeu, il n’y a pas beaucoup de joueurs meilleurs que lui, en termes d’énergie. Quand il entre en jeu, cela me permet de jouer un peu plus sans ballon. Parfois, il me regarde et me propose le ballon. Mais je veux qu’il aille au bout. Son énergie est contagieuse et tout le monde s’en nourrit. »