Sans pitié, les Pacers écrabouillent les Knicks pour égaliser dans la série

Toujours pas le droit à l’erreur pour les Pacers qui, comme dans le Game 3, doivent protéger leur terrain pour revenir à hauteur des Knicks dans cette demi-finale de conférence.

Mission accomplie (121-89), sans aucune difficulté, et pour ce faire, Indiana s’est notamment appuyé sur Tyrese Haliburton (20 points, 6 rebonds, 5 passes) et TJ McConnell (15 points, 10 passes), qui auront fait tourner New York en bourrique durant toute la soirée.

Indiana met New York K-O dès le premier round

L’entame de match est complètement à l’avantage des Pacers, qui font des misères aux Knicks en cavalant de partout, trouvant de la réussite à 3-points (Tyrese Haliburton) et faisant parfaitement vivre le ballon (TJ McConnell). Rien ne tombe dedans côté New-yorkais, à l’image de Jalen Brunson et Donte DiVincenzo, alors que les hommes de Rick Carlisle sont galvanisés par leur public et l’efficacité de toutes leurs rotations (34-14).

Si Jalen Brunson tente de réveiller ses troupes dans le deuxième quart-temps, en compagnie d’Alec Burks, New York paie surtout son manque de dureté au rebond, sans parler de sa maladresse balle en main et au shoot. Pour ne rien arranger, le danger vient de partout dans l’Indiana et, quand ce n’est pas la paire Haliburton/McConnell qui punit, ce sont Pascal Siakam, Obi Toppin, Isaiah Jackson ou Myles Turner qui sanctionnent à 3-points et près du cercle. Dans ces conditions, l’écart n’est pas près de redescendre (69-41).

Pas plus de réussite pour les Knicks en seconde période, malgré quelques paniers de Jalen Brunson et Alec Burks, encore eux, tandis que Tyrese Haliburton se charge d’enfoncer ses adversaires, avec l’aide de Pascal Siakam et TJ McConnell. L’intensité est retombée et, dès la fin du troisième quart-temps, Tom Thibodeau sort ses titulaires pour leur offrir un repos primordial en vue du Game 5 au Madison Square Garden (101-63). Car, après un dernier acte sans grand intérêt (121-89), les Pacers l’emportent pour revenir à 2-2 et mettre la pression sur les joueurs new-yorkais. Tout reste à faire dans cette série !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Indianapolis, forteresse imprenable. Poussés par un public bouillant, les Pacers ont fait le boulot à la maison en égalisant à 2-2 et en poursuivant leur invincibilité à domicile en playoffs (5-0). Plus globalement, en comptant la saison régulière, cela fait désormais dix victoires consécutives pour les coéquipiers de Tyrese Haliburton, qui devront toutefois réussir à arracher un match à l’extérieur pour espérer accéder à leur première finale de conférence depuis 2014. Pourquoi pas dès le Game 5, en surfant sur sa dynamique des Game 3-4 ?

– New York à court de jus ? Jamais dans cette rencontre les Knicks n’ont été en mesure d’inquiéter les Pacers et de répondre à leur énergie, intensité, activité, défi physique. Titulaires et remplaçants ont pris l’eau, Tom Thibodeau ne disposant pas non plus d’énormément de solutions sur son banc, et ce Game 4 s’est vite transformé en long supplice pour la franchise de Gotham. Sans OG Anunoby, ni Julius Randle et Bojan Bogdanovic, la rotation new-yorkaise est extrêmement raccourcie et on se demande si les Jalen Brunson, Josh Hart, Donte DiVincenzo et autres Isaiah Hartenstein ou Precious Achiuwa sauront tenir sur la durée…

