Tyrese Haliburton : « TJ McConnell joue toujours mieux quand sa femme est là »

Même si ce n’était pas préjudiciable aux Pacers, qui menaient 3-2 dans la série, TJ McConnell avait pour l’instant raté sa série avec 7.4 points et 3.6 passes de moyenne à 37% aux tirs, dont 10% à 3-points ! Et puis, cette nuit, la doublure de Tyrese Haliburton a été étincelant ! Un seul match a réussi à faire oublier les cinq précédents, et il a reçu une superbe standing ovation du public. Et même deux.

« Je savais qu’il allait réagir », assure Tyrese Haliburton. « Sa femme, Val, était là. Il joue toujours mieux quand Val est là. Il était un peu déprimé après le Game 5, il n’avait pas joué comme il le voulait. Après le match, je lui ai dit : ‘Nous allons rentrer à la maison, Val sera présente et tu seras meilleur’. C’est ce qui s’est passé, alors bravo à Val. »

Le banc des Pacers inscrit 50 points !

Blague à part, TJ McConnell signe, et de loin, son meilleur match de la série, et difficile de demander plus à un meneur remplaçant : 20 points, 9 passes, 4 interceptions et 2 rebonds en… 23 minutes.

Dans son sillage, le banc des Pacers a mangé celui des Bucks avec 50 points contre 10, dont 21 points pour Obi Toppin, qui retrouvera les Knicks au prochain tour.

« Notre banc avait fait quelques pas en arrière sur le plan de la compétitivité et de la productivité », reconnaît TJ McConnell. « Ce soir, on avait tous en tête d’atteindre le niveau supérieur, et c’est le banc que j’ai vu tout au long de la saison. Je suis vraiment heureux pour tous les gars qui sont sortis du banc cette saison ».

Un exemple pour tous les enfants

Face à des Knicks à la rotation courte, c’est peut-être le banc des Pacers, et l’énergie qu’il apporte, qui pourrait faire la différence. Pour Myles Turner, TJ McConnell a cette capacité à entraîner tout le monde dans son sillage.

« La mentalité contagieuse de TJ n’a pas d’équivalent. Peu d’équipes possèdent un joueur comme lui. Je pense que T.J. est l’exemple même du joueur de petite taille qui fait une énorme différence », estime le pivot des Pacers. « J’ai l’impression que beaucoup d’enfants, surtout chez nous, peuvent regarder un gars comme T.J. jouer et voir de l’espoir. Tout le monde ne peut pas faire 2m10 m ou 2m13. Mais on peut travailler sur tout le reste et son jeu, et il en est le parfait exemple ».