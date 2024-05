Tyrese Haliburton remercie TJ McConnell, « le meilleur meneur remplaçant de la ligue »

Qu’est-ce qui a, au bout du compte, fait la différence entre les Knicks et les Pacers dans cette demi-finale de conférence ? Myles Turner répond en évoquant l’aspect physique, Indiana ayant su se mettre au niveau.

Mais Tyrese Haliburton tient à rajouter quelque chose. « Je veux aussi dire que notre profondeur a aussi joué » explique le meneur. « C’était énorme. On a le meilleur banc de NBA. On est l’équipe avec la plus grosse densité de NBA, avec cinq ou six gars qui sont prêts à répondre quand on fait appel à eux. C’est ce qui nous sépare des autres donc je voulais vraiment rendre hommage à notre banc, parce qu’ils maintiennent en vie notre énergie. »

Avec TJ McConnell en leader, l’infatigable 6e homme ayant encore été très précieux, avec ses 12 points à 6/8 au tir et 7 passes décisives, pour un +/- de +21 en seulement 24 minutes sur le parquet.

Ce n’est ainsi pas un hasard si Rick Carlisle l’a relancé dans le troisième quart-temps, quand les Knicks semblaient revenir dans la partie. À -7 (77-70), New York pouvait y croire à nouveau, mais le remplaçant a réalisé quelques actions clés, en continuant son travail de sape défensif sur Jalen Brunson, avant que ce dernier ne se blesse.

« Son énergie est incroyable. Quand j’ai été échangé ici, j’étais enthousiaste parce que je savais que j’allais avoir le meilleur meneur remplaçant de la ligue pour me suppléer » lâche carrément Tyrese Haliburton sur son back-up, si précieux pour lui et les Pacers. « Lors des deux dernières saisons, on a développé notre jeu l’un à côté de l’autre, quand il rentre à ma place ou qu’il prend la direction du jeu quand je ne le fais pas bien. C’est très amusant de jouer avec lui. Comment ne pas aimer jouer avec TJ McConnell ? Son énergie, sa dureté, il est incroyable. »