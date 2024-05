La main cassée, Jalen Brunson estime que la saison des Knicks est un échec

La main gauche dans une attelle, Jalen Brunson est resté fidèle à lui-même à l’issue de la triste élimination des Knicks à l’issue d’un Game 7 dominé par les Pacers dans son jardin, à New York. C’est son éthique de travail acharnée et sa détermination qui ont fait de lui le franchise player qu’il est devenu. Hors de question donc pour lui de se contenter de ce résultat à chaud.

Lorsqu’on lui a tendu le premier micro, le fils de Rick Brunson a donc partagé sa frustration, concédant sans détour que la saison 2023/24 des Knicks resterait un échec…

« Non », a-t-il rétorqué quand on lui a demandé si cette saison était tout de même une réussite. « A-t-on gagné le titre ? Est-ce qu’on s’en est approché ? Non ! Donc pour moi, ce n’est pas une saison réussie. C’est mon état d’esprit. C’est comme ça que je le vois (…). On fait des progrès. On doit juste en faire plus ».

Plus déterminé que jamais

Des propos qui feront forcément écho à ceux prononcés par Giannis Antetokounmpo l’an dernier et nourriront à nouveau le débat sur la notion de réussite au plus haut niveau du sport professionnel. Pour ce qui est de Jalen Brunson, pas question de faire bouger sa philosophie d’un iota. Ce qui signifie que dès que sa fracture de la main gauche sera soignée, on le retrouvera dans le gymnase pour travailler, encore et toujours, avec pour but de progresser, et l’objectif de gagner un titre.

« Chaque année, j’aborde l’été en me demandant comment je pourrais m’améliorer en tant que joueur, afin d’être le joueur le plus complet possible », a-t-il ajouté. « C’est clair qu’il y aura beaucoup de choses à faire, des exercices de base, physiquement et d’autres choses que je pourrais faire pour être meilleur. La chose la plus importante est de continuer à viser la perfection, tout en sachant que je ne l’atteindrai jamais. Ma tête me dit qu’il faut que je m’améliore chaque jour. Je me fiche de ce que j’ai fait en tant que joueur, ça ne veut rien dire. … Je vais m’entraîner cet été pour être meilleur ».

Jalen Brunson bientôt prolongé au prix fort ?

Sa blessure à la main gauche ne va pas l’aider à s’entraîner de suite, ni à tourner la page, et il va devoir prendre son mal en patience. Cette blessure n’explique pas non plus son Game 7 globalement raté jusqu’à ce coup du sort, lorsqu’il a voulu stopper Tyrese Haliburton en contre-attaque.

« Je croyais juste que je m’étais bloqué le poignet pour être honnête. Et quand j’ai regardé, j’ai compris que quelque chose n’allait pas », a-t-il confié, avant de faire l’autocritique de son dernier match de la saison. « On pourra retenir que je me suis blessé lors du Game 7, mais je ne jouais pas bien jusque là dans ce match. On a été à 2-0 puis à 3-2 dans la série, c’est juste difficile de regarder les choses individuellement quand vous n’aidez pas votre équipe ».

En attendant de pouvoir s’entraîner à nouveau à 100%, Jalen Brunson profitera peut-être de son break loin des terrains pour étudier une éventuelle prolongation de contrat avec la proposition de 156.5 millions sur quatre ans que les Knicks pourraient formuler. « On en parlera une autre fois », a-t-il conclu.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.