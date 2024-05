Le MVP de la nuit | Tyrese Haliburton, le digne successeur de Reggie Miller

C’est une image culte de l’histoire de la NBA : Reggie Miller qui mime un étranglement en direction de Spike Lee. Un geste resté à la postérité sous le nom de « Choke Sign ». Trente ans plus tard, quasi jour pour jour, Tyrese Haliburton s’est présenté en conférence de presse avec un sweat avec cette image du « Choke Sign ». Un hommage au meilleur joueur de l’histoire des Pacers pour illustrer cette victoire dans le Game 7 à New York. Une rencontre pendant laquelle Tyrese Haliburton n’a cessé de se chamailler avec un spectateur du premier rang.

« Il m’a parlé avant le match, et j’avais l’impression que ce gars assis à cette place depuis le début de la série avait quelque chose à me dire » raconte le meneur. « Je savais que j’allais devoir choisir quelqu’un pour me chauffer, et il se trouve que c’était lui. Il m’a mis dans le bain dès le premier quart-temps et ça s’est poursuivi ».

Ce premier quart-temps sera tout simplement historique avec 39 points inscrits pour les Pacers. C’est un record dans un Game 7, et Tyrese Haliburton le termine avec 14 points à 5 sur 7 à 3-points, dont 4 sur 5 à 3-points. Chaud bouillant, il a multiplié les tirs à 3-points compliqués pour mettre les Knicks dans les cordes, et la présence de TJ McConnell a permis de le libérer en fin de premier quart-temps.

Prendre des risques pour ne rien regretter

Tom Thibodeau va lui mettre Miles McBride dans les pattes, mais Tyrese Haliburton va continuer de jouer juste, pour finir avec 26 points et 6 passes, à 10 sur 17 aux tirs. Révélation du début de saison lors du parcours des Pacers dans le tournoi NBA, le meneur amène ses Pacers jusqu’en finale de conférence ! A l’instar d’un Reggie Miller, le jeune meneur All-Star a tenu son rang dans cette manche décisive.

« Pour moi, agresser une défense, ce n’est pas shooter, mais mettre deux pieds dans la raquette » explique-t-il. « Je sais que c’est une façon de penser « old school », mais plus je vais dans la raquette, plus j’ouvre le terrain pour les autres. En début de match, les gars ont mis leurs tirs, et j’ai continué à aller dans la raquette sur des écrans de Myles et Pascal. Il fallait que j’aille au cercle, et que je leur ressorte le ballon. C’est comme ça que je sentais cette rencontre, et c’est ce qu’il fallait que je fasse ».

À l’arrivée, un Game 7 inoubliable pour lui, dans la Mecque du basket. Terminé avec un hommage à Reggie Miller. La soirée parfaite.

« C’était un match dans le match » résume-t-il à propos de ce « trash talking » avec le public. « C’était un Game 7, il fallait mettre le paquet, et n’avoir aucun regret. J’aurais détesté passer un été à me lamenter de ne pas avoir shooté. Il fallait jouer de la manière la plus juste possible ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.