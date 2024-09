Les Pacers veulent garder Myles Turner l’été prochain

Si ce n’est avec l’arrivée de James Wiseman et le départ de Jalen Smith, les Pacers n’ont pas bougé cet été. Ils ont surtout prolongé Andrew Nembhard, Pascal Siakam et TJ McConnell pour continuer d’entourer Tyrese Haliburton et Myles Turner et surfer sur le parcours réussi en playoffs, avec cette finale de conférence face aux Celtics.

Le noyau dur est connu et installé, mais le pivot va entamer la dernière année de son contrat. Il est donc possible de le perdre à l’été 2025, ce qui n’est pas du tout dans les plans des Pacers.

« On croit beaucoup en Myles Turner. On veut qu’il soit ici », assure Chad Buchanan, le GM de la franchise d’Indiana. « Il est une partie importante de notre identité. »

Le complément de Tyrese Haliburton et Pascal Siakam

Il faut rappeler qu’il sort de ses deux meilleures saisons sur le plan offensif avec 18 et 17.1 points de moyenne et des records personnels à 3-pts (209 shoots primés marqués en deux ans), tout en restant un des meilleurs contreurs de la ligue. Parfait donc pour former un fort trio avec Tyrese Haliburton et Pascal Siakam.

Ces chiffres symbolisent aussi ses progrès sous les ordres de Rick Carlisle, arrivé sur le banc d’Indiana en 2022.

« Sa progression colle avec le système de Carlisle », remarque le dirigeant des Pacers. « Il colle avec nos meneurs de jeu, avec Siakam. On voit à quel point il s’intègre parfaitement dans notre style de jeu. Il est complémentaire de Siakam et Haliburton et c’est difficile de trouver, dans la ligue, quelqu’un qui le fait mieux. »

De plus, Myles Turner n’a encore que 28 ans. Il a donc encore de belles années devant lui. « Il a encore des progrès à faire. Il est déterminé à redevenir un joueur qui protège le cercle, la présence défensive dont on a besoin », prévient Chad Buchanan, faisant écho aux récents propos du joueur qui veut progresser au rebond.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 Total 570 29 50.2 35.4 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.