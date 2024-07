Pascal Siakam, la plus grosse signature de l’histoire des Pacers ?

« Je voudrais remercier la franchise des Raptors… des Pacers. » Le petit lapsus de Pascal Siakam, énoncé en début de conférence de presse, sera vite oublié, vu les compliments qu’il a reçus de la part de Kevin Pritchard et Rick Carlisle, président et coach d’Indiana.

Les trois hommes étaient réunis pour répondre aux questions concernant la prolongation de contrat de 190 millions de dollars, sur quatre ans, signée par l’intérieur. « C’est une journée historique : c’est de loin le plus gros free agent signé dans l’histoire de la franchise », lance carrément Rick Carlisle.

Quand on écoute les propos du joueur, c’est visiblement un mariage d’amour. « L’idée du changement est vraiment intimidante et effrayante pour moi. Je pense que dès mon arrivée dans l’Indiana, vous avez fait en sorte que la transition se fasse en douceur », dit-il à ses deux voisins. « J’aime vraiment tout le monde, toute la franchise. Cela a rendu les choses tellement faciles et simples pour moi, dès que je suis arrivé. Cela m’a donné envie de voir ce qu’on pouvait faire collectivement. J’ai tout adoré. »

« Il a été capital dans notre succès »

Le président des Pacers a imaginé l’arrivée du champion 2019 au mois de décembre 2023, au moment où son groupe parvient en finale du tournoi de mi-saison, face aux Lakers. Les Pacers étaient bons, il ne manquait plus qu’une petite pièce pour franchir un cap.

« Je me souviens en parler avec Chad Buchanan et Kelly Krauskopf, le GM et son assistant, et Ted Wu, vice-président. On n’était pas si loin. Peut-être faut-il qu’on soit agressif et qu’on ailler chercher un joueur qui colle avec ce qu’on fait », estimait Kevin Pritchard, qui voyait en Pascal Siakam « la seule personne » capable d’être ce joueur providentiel.

« J’ai toujours eu la sensation qu’il était très collectif et qu’il possédait des qualités uniques, que je n’ai pas vues dans la ligue », poursuit-il. « Quand il prend le rebond et accélère, on dirait un meneur de jeu. Je n’ai jamais vu un joueur aussi acharné à attaquer le cercle, à créer des shoots pour lui ou les autres. Si on regarde ses décisions, 99% du temps, il fait le bon choix. C’est unique pour un joueur avec ses qualités. Franchement, en un-contre-un, je pense qu’il est impossible à arrêter. »

Arrivé à Indiana en janvier, l’ancien de Toronto va vite devenir le meilleur marqueur de son équipe et il fut précieux en playoffs, avec son expérience. Il s’est imposé comme le leader des Pacers, qui ont échoué en finale de conférence, face aux Celtics, futurs champions.

« Sa voix est devenue de plus en plus forte et de plus en plus présente. Il a été capital dans notre succès. C’est quelqu’un de vraiment spécial et un joueur unique, vraiment unique », conclut son coach.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.