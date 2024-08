Myles Turner a identifié le problème numéro 1 des Pacers

Souvent cité dans les rumeurs d’échange, Myles Turner est finalement un vrai pilier des Pacers, et à la rentrée, il va entamer sa 10e saison dans l’Indiana. Preuve que ses dirigeants l’apprécient toujours, il avait paraphé une prolongation de contrat de 60 millions de dollars sur deux ans, et après la finale de conférence perdue face aux Celtics, il a identifié l’une des lacunes de sa formation : le rebond.

« Il faut qu’on devienne une meilleure équipe au rebond. On est plutôt petit » explique-t-il au micro du podcast de Jeff Teague. « On vient de récupérer James Wiseman, et ça va aider un peu car il fait quelque chose comme 2m16. Mais excepté moi, Isaiah Jackson était à 2m06, Jalen Smith était à 2m08, 2m10… On a juste besoin de davantage de présence sous les panneaux, surtout en sortie de banc. »

Deux fois meilleur contreur de la NBA

Mesuré à 2m11, Turner prouve, malgré lui, que la taille n’est pas forcément une garantie au rebond puisqu’il prend 6.8 rebonds par match en carrière. La saison passée, il était à 6.9 prises de moyenne, et on attend forcément plus d’un pivot titulaire qui dépasse les 2m10. C’est d’ailleurs cette lacune qui l’empêche d’être cité parmi les meilleurs défenseurs de la NBA alors qu’il a déjà terminé deux fois meilleur contreur de la NBA.

« On m’a toujours dit que je ne prenais pas de rebonds, mais j’ai l’impression que la défense ne se résume pas à un simple rebond défensif » estime l’ancien pivot de Team USA. « Je suis à la tête d’une défense classée numéro deux de la NBA, et je sais que nous avons un bon bilan. Mais nous ne passons pas à la télévision, nous n’étions pas allés très loin en playoffs, et nous n’avons donc pas été mis en valeur. »

Mais ce manque d’attrait pour les Pacers pourait évoluer après leur beau parcours en NBA Cup et surtout cette magnifique série face aux Knicks en demi-finale de conférence.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 Total 570 29 50.2 35.4 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.2 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.