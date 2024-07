Obi Toppin a trouvé une nouvelle maison dans l’Indiana

Les Pacers voulaient repartir avec le même groupe, c’est ce qu’ils ont fait (jusqu’ici). Outre Pascal Siakam et Andrew Nembhard, ils ont re-signé Obi Toppin pour un contrat de quatre ans et 60 millions de dollars.

« Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle clé pour nous à l’avenir », a déclaré Kevin Pritchard, le président des opérations de basket des Pacers, à propos de l’intérieur de 26 ans.

Il en veut pour preuve que l’ancien des Knicks a signé son meilleur exercice en carrière avec plus de 10 points et 4 rebonds de moyenne avec un très bon 40% de réussite à 3-points, dans un rôle de dynamiteur sorti du banc.

Un apport d’autant plus intéressant qu’il a réussi à maintenir sa production en playoffs (17 matchs joués). « Oui, à 1000% (ndlr : sur son envie de revenir). Je parlais au coach et je lui disais : ‘Je ne peux aller nulle part. Je dois rester.’ Alors avoir l’opportunité d’être ici, c’est super », s’enthousiasme le natif de Brooklyn.

Un groupe soudé

Ce dernier parle d’Indiana comme d’une « expérience extraordinaire. J’ai eu l’impression que l’énergie que j’apportais a plu à tout le monde, à l’équipe. Ils voulaient que je revienne. Moi aussi, je voulais revenir. Je suis donc très heureux que nous soyons parvenus à un accord. »

En plus du beau, mais raisonnable, salaire qui l’attend, Obi Toppin a été influencé par le groupe qui l’entoure. Un groupe de joueurs dans la même tranche d’âge qui sort d’une saison accomplie, terminée en finale de conférence.

« Tout le monde était très soudé. Tyrese (Haliburton), Myles (Turner) et Pascal (Siakam) ont été super pour maintenir la cohésion de l’équipe. On devait faire en sorte que l’équipe reste ce qu’elle était. Si je reviens, si Pascal revient, tout le monde reviendra. Ça va être génial », explique ainsi le 8e choix de la Draft 2020, qui a reçu des messages de ses coéquipiers dans l’optique de le retenir dans l’Indiana.

« On a réalisé ce qu’on pouvait faire en tant qu’équipe, on sait que l’année prochaine, on aura une cible dans le dos », prévient toutefois l’intéressé pour finir, qui veut que les Pacers deviennent une place forte de l’Est.

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.4 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 2023-24 IND 82 21 57.3 40.3 77.0 1.0 2.9 3.9 1.6 1.7 0.6 0.8 0.5 10.3 Total 283 17 52.0 35.1 76.8 0.7 2.5 3.2 1.1 1.3 0.4 0.7 0.4 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.