Jalen Smith décide de tester le marché

À quelques heures de l’ouverture de la free agency, Jalen Smith a pris sa décision : il décline sa « player option » de 5.4 millions de dollars. Traduction : il se libère de son contrat avec les Pacers et testera donc le marché cet été.

À 24 ans, l’intérieur sort d’une saison –la meilleure de sa carrière– à 9.9 points et 5.5 rebonds de moyenne. Le tout à 59% au tir (dont 42% à 3-points) et 69% aux lancers-francs, dans un rôle de remplaçant limité à environ 17 minutes de temps de jeu.

Son avenir est maintenant susceptible de s’écrire loin d’Indianapolis, car Pascal Siakam va prolonger dès l’ouverture du marché et qu’il va également falloir trancher sur le cas Obi Toppin. Les dirigeants veulent conserver le même groupe, mais tout ne sera pas possible financièrement et c’est le 10e choix de la Draft 2020, sorti de la rotation en playoffs, qui risque d’en faire les frais.

Compte tenu de son âge et de son efficacité dans le jeu, Jalen Smith ne devrait toutefois pas manquer de prétendants, à condition qu’il ne se montre pas trop gourmand sur le salaire…

Jalen Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHX 27 6 44.0 23.5 71.4 0.3 1.1 1.4 0.2 0.6 0.0 0.3 0.2 2.0 2021-22 * All Teams 51 18 50.3 32.8 76.5 2.0 4.0 6.0 0.5 1.9 0.3 0.8 0.8 9.2 2021-22 * PHX 29 13 46.0 23.1 76.9 1.9 2.9 4.8 0.2 1.8 0.2 0.8 0.6 6.0 2021-22 * IND 22 25 53.1 37.3 76.0 2.1 5.6 7.6 0.8 2.0 0.4 0.9 1.1 13.4 2022-23 IND 68 19 47.6 28.3 75.9 1.9 3.9 5.8 1.0 2.3 0.3 1.1 0.9 9.4 2023-24 IND 61 17 59.2 42.4 69.2 1.8 3.7 5.5 1.0 2.0 0.3 0.7 0.6 9.9 Total 207 17 51.7 33.5 74.0 1.7 3.5 5.2 0.8 1.9 0.3 0.8 0.7 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.