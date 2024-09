Quel rôle pour Bennedict Mathurin aux Pacers ?

Pour sa deuxième année en NBA, Bennedict Mathurin a vécu un des pires scénarios possibles pour un joueur : se blesser gravement et manquer la fin de l’exercice, soit le meilleur de la saison : les playoffs.

Début mars, l’arrière canadien est touché et les examens montrent une déchirure du labrum de l’épaule droite. Dès lors, sa saison est terminée et il ne participera pas au beau parcours de ses coéquipiers en playoffs, qui iront jusqu’en finale de conférence Est.

Il va donc repartir de zéro ou presque en début de saison puisqu’un groupe est né après l’arrivée de Pascal Siakam et l’aventure réussie au printemps. Les Pacers ont brillé sans lui alors, où sa place se trouve-t-elle désormais ?

Trouver sa place dans un groupe dense

« Il veut avoir l’impression d’apporter sa contribution », affirme le GM de la franchise, Chad Buchanan. « Je pense qu’il se rend compte qu’on a trouvé un groupe qui a bien joué la saison dernière et qu’il doit trouver une solution pour entrer dans le groupe. Titulaire ? Première option des remplaçants ? Quel est son rôle ? Beaucoup de ces questions auront des réponses lors du training camp. Son rôle reste à définir et c’est entre ses mains. »

Excellent scoreur, Bennedict Mathurin est surtout efficace en un-contre-un, quand il peut prendre son temps, là où Tyrese Haliburton imprime un rythme plus soutenu aux Pacers. De plus, sa défense reste souvent suspecte. Rick Carlisle pourrait donc garder Andrew Nembhard et Aaron Nesmith dans son cinq majeur, pour entourer le meneur de jeu, Pascal Siakam et Myles Turner, et afin d’offrir plus de mordant à son banc.

« Je pense qu’il a compris que l’effectif était riche. Il y a des joueurs qui peuvent faire des choses qu’il ne fait pas, et il peut faire des choses que les autres ne font pas », analyse le dirigeant d’Indiana. « C’est aux coaches de trouver son meilleur rôle. Au fond, gagner est la chose la plus importante pour Bennedict Mathurin. »

Un recul bénéfique

Ce que les Pacers ont fait en éliminant Milwaukee et New York en playoffs. Le Canadien, lui, a été privé de ces moments et il avait reconnu l’épreuve, sur le plan moral, d’appréhender ces instants à l’infirmerie.

« C’était difficile. C’était plus dur que prévu, honnêtement. Regarder les playoffs, voir les gars s’amuser, être sur le terrain et se battre au plus haut niveau, c’était dur, c’est sûr. Mais je pense qu’il y a un côté positif à voir les gars jouer. Ça me motive clairement pour la saison prochaine », avait-il déclaré en mai.

« Rester assis et voir son équipe réussir sans lui, c’est dur mais c’est également une bonne chose pour sa progression », abonde Chad Buchanan. « Il a vu ce qu’il fallait faire pour vraiment jouer notre style de jeu, pour réussir en playoffs. Il réfléchit beaucoup, il observe ce qu’il se passe autour de lui. On va voir un côté différent de lui, qui s’adapte véritablement à notre style. »

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 2.0 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 Total 137 28 43.9 34.4 82.6 1.1 3.0 4.0 1.7 2.0 0.6 1.8 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.