Saison terminée pour Bennedict Mathurin !

Alors qu’ils ont perdu leur place dans le Top 6 de la conférence Est, les Pacers ont appris une très mauvaise nouvelle puisqu’ils vont se devoir se passer de Bennedict Mathurin pour la fin de saison, playoffs inclus s’ils venaient à y participer.

MVP du Rising Stars Challenge à Indianapolis il y a un mois, l’arrière canadien va se faire opérer d’une déchirure du labrum de l’épaule droite. C’est exactement la même blessure que Ja Morant, et selon ESPN, il devrait être rétabli pour le début de la saison 2024/25. Ce qui signifie, du même coup, qu’il ne participera pas aux Jeux olympiques de Paris où le Canada fera partie des outsiders après sa belle médaille de bronze à la dernière Coupe du monde.

Lors de son année rookie, il était devenu le premier Pacer, depuis 1989, à être élu dans la All-Rookie First Team avec ses 16.7 points par match. Leader du banc d’Indiana, Mathurin rejoint Doug McDermott à l’infirmerie, et Rick Carlisle va devoir s’appuyer sur les rookies Ben Sheppard et Jarace Walker pour épauler TJ McConnell, Jalen Smith et Obi Toppin.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 2.0 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 Total 137 28 43.9 34.4 82.6 1.1 3.0 4.0 1.7 2.0 0.6 1.8 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.