Blessé, Bennedict Mathurin a connu une expérience difficile mais riche

Ses biscuits roulés à la cannelle ont fait fureur en interne. Ces dernières semaines, les Pacers ont pu découvrir d’autres facettes chez Bennedict Mathurin, dont ses talents de cuisinier. « J’ai reçu de bons retours », sourit l’ailier de 21 ans, dans sa dernière interview de la saison.

Oublié ces dernières semaines, le natif de Montréal a été le grand absent de la campagne de playoffs des Pacers. Touché à l’épaule début mars, il a été contraint de jeter l’éponge pour le restant de la saison. Avant cela, il était tout de même le quatrième meilleur marqueur de l’équipe avec 14.5 points par match.

Rester sur la touche pendant que ses coéquipiers s’invitaient jusqu’en finale de conférence ? « C’était difficile. C’était plus dur que prévu, honnêtement. Regarder les playoffs, voir les gars s’amuser, être sur le terrain et se battre au plus haut niveau, c’était dur, c’est sûr. Mais je pense qu’il y a un côté positif à voir les gars jouer. Ça me motive clairement pour la saison prochaine », témoigne-t-il.

Le jour où il s’est blessé sur le parquet des Mavs, après un choc avec P.J. Washington, il avait eu du mal à se faire à l’idée de devoir quitter le parquet. « Je pense que je regarde trop de vidéos de Kobe (Bryant) », lâche-t-il, s’imaginant ainsi, à l’instar de ce qu’a pu faire l’ancienne légende des Lakers, rester en jeu malgré sa blessure.

L’occasion de se rapprocher de ses coéquipiers

Après s’être fait une raison, il est passé sur le billard, démarrant une longue période d’inactivité. Une expérience particulièrement difficile pour ce jeune joueur, à qui cela démangeait d’aller ses coéquipiers, mais riche en enseignements. Notamment dans son rapport avec les autres donc.

« C’est ce qui a été le plus important pour moi et ce qui m’a fait le plus progresser, c’est de m’exprimer un peu plus auprès de mes coéquipiers. Ils savent ce que je fais sur le terrain. Je suis très compétitif, parfois trop. Cela donne l’impression que je ne suis pas le meilleur coéquipier. Le fait d’être blessé m’a beaucoup aidé. […] Cela m’a donné l’occasion de me rapprocher un peu plus d’eux », poursuit Bennedict Mathurin.

Dans le jeu, il avait déjà eu la sensation d’avoir progressé à leurs côtés, notamment sur la confiance accordée et le fait que le ballon puisse lui revenir. « Pouvoir faire confiance à mes coéquipiers a été la chose la plus importante pour moi. » Ces progrès se sont ainsi traduits par une seconde année moins dense au « scoring », mais globalement plus propre en matière d’adresse au tir et ballon en main.

« Je joue avec l’équipe, j’y adhère et je fais ce qui est bon pour l’équipe. C’était l’aspect le plus important pour moi cette saison, jouer dans le système, prendre du plaisir avec mes coéquipiers et simplement évoluer au plus haut niveau. J’ai l’impression d’avoir fait du bon travail, bien mieux que lors de ma saison rookie », juge-t-il.

Reste à confirmer ces bonnes intentions l’an prochain, alors que Rick Carlisle voit déjà chez lui le potentiel d’un futur All-Star.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 2.0 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 Total 137 28 43.9 34.4 82.6 1.1 3.0 4.0 1.7 2.0 0.6 1.8 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.