Meilleur joueur du Final Four, Tristen Newton repêché par les Pacers

Avec 20 points, 5 rebonds et 7 passes en finale face à Purdue, Tristen Newton avait volé la vedette à Zach Edey et raflé le trophée de Most Oustanding Player. C’est l’équivalent du MVP des Finals en NCAA, sauf que ça ne garantit rien ensuite en NBA…

Ainsi le meneur de Connecticut n’a été drafté qu’en 49e position en juin dernier, et comme son ancien coéquipier, le Malien Adama Sanogo, lui aussi MOP en 2023, il devra se contenter d’un « two-way contract ».

Ce sont les Pacers, toujours à l’affut d’une trouvaille, qui ont décidé de lui donner cette chance.

Agé de 23 ans, Tristen Newton était tout simplement le joueur le plus complet de UConn, et cette année, il tournait à 14.9 points, 6.6 rebonds et 6.2 passes décisives de moyenne ! Surnommé « Mr Triple-Double » chez les Huskies, il a signé quatre « triple-double », et c’est un record. Mieux encore, il avait terminé la saison dans le meilleur cinq NCAA, décrochant au passage le « Bob Cousy Award », décerné au meilleur meneur de la saison.

En Summer League, il avait confirmé son volume de jeu avec 9.0 points, 4.6 passes, 3.8 rebonds et 1.2 interception en 22 minutes.