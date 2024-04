Elu MOP, Tristen Newton vole la vedette à Zach Edey

Il n’était pas le centre d’attention de la finale NCAA, ni même un prospect particulièrement attendu à ses débuts. C’est pourtant bien Tristen Newton qui a été élu meilleur joueur du Final Four NCAA lundi, après avoir conquis un deuxième titre avec Connecticut. Le meneur de jeu a été remarquable de justesse dans ce match pour le doublé, confirmant sa belle saison. Zach Edey, encore une fois monstrueux statistiquement, paie la défaite de son équipe de Purdue, et ne succèdera pas à Akeem Olajuwon, dernier MOP battu pour le titre en 1983.

Avec 20 points, 5 rebonds et 7 passes, Tristen Newton s’est montré le principal initiateur de l’attaque des Huskies, et termine meilleur marqueur des siens. S’il n’éblouit pas par ses qualités athlétiques ou de vitesse, le senior a parfaitement contrôlé le rythme. Agressif quand Uconn en a eu besoin, il a surtout été déterminant en ne perdant aucun ballon de la rencontre, malgré ses 39 minutes passées sur le parquet. « J’ai été correct aujourd’hui » s’est-il montré taquin, sourire aux lèvres sur le parquet. « J’ai mis quelques tirs, j’ai réussi à impliquer mes coéquipiers. J’essaie simplement de faire ce que je peux pour gagner et nous faire lever ce trophée. »

Meilleur meneur de la saison

Un vainqueur, c’est peut-être ce qui résumé le mieux quel genre de joueur est Tristen Newton. Sans se montrer éblouissant dans un secteur particulier du jeu, le joueur de 22 ans (il en aura 23 le 26 avril prochain) s’est imposé comme un des arrières les plus complets de la NCAA avec Connecticut. Au point d’obtenir le surnom de « Mr Triple-Double » chez les Huskies, dont il détient le record historique avec ses quatre matchs en trois dimensions. Ses 14.9 points, 6.6 rebonds et 6.2 passes décisives cette saison l’avaient propulsé dans le meilleur cinq NCAA, décrochant également le Bob Cousy Award du meilleur meneur de l’exercice.

Tristen Newton n’était pourtant pas l’un des joueurs les plus mis en avant de cuvée, après trois premières années passées avec les East Carolina Pirates. Transféré en 2022 à Connecticut, il est devenu un pion essentiel du coach Dan Hurley. « Ces deux dernières années ont été incroyables » s’extasiait-il. « Vous savez, Uconn m’a sauvé la vie en quelque sorte. C’est la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie. Je leur en suis reconnaissant. »

Great game for Tristen Newton helping UConn win the national championship with 20 points, 7 assists, 0 turnovers. Executed UConn’s game plan perfectly, getting the ball where it needs to be, and made big shots all night, showing his scoring instincts and versatility. pic.twitter.com/f42JRezde6 — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 9, 2024

Son avenir reste toutefois encore incertain. Arrivé au bout de son cursus universitaire, il n’était jusqu’alors cité qu’au deuxième tour de la prochaine Draft, la faute notamment à son âge. Mais sa prestation durant la March Madness et son nouveau statut de MOP pourrait faire monter sa cote, d’autant que l’opus 2024 ne déborde pas de freshmen ayant brillé. À la Jaime Jaquez Jr, ou Keon Ellis, son profil sécurisant et prêt pour la NBA pourrait lui offrir des opportunités, plus que des garanties. Meilleur joueur du Final Four l’an passé après le sacre de Connecticut, le Malien Adama Sanogo a passé le plus clair de son temps en G-League cette saison, dans le cadre de son « two-way contract » avec les Bulls, pour six petits bouts de match avec Chicago.