Jaime Jaquez Jr, la prime à l’expérience

Avec 13.7 points de moyenne, Jaime Jaquez Jr. est le quatrième rookie le plus prolifique de la saison derrière Victor Wembanyama, Chet Holmgren et Brandon Miller. La différence entre lui et les trois autres, c’est qu’il n’a été drafté qu’en 18e position en 2023.

Autre point qui diffère entre le rookie de Miami et le trio composé du Français, de l’intérieur du Thunder et du troisième choix de la dernière Draft, c’est leur passé avant la NBA. Jaime Jaquez Jr. a en effet passé quatre saisons à UCLA, une durée rare ces dernières années, et ce n’est pas anodin.

« Cela m’a aidé à apprendre à gagner, à jouer juste », confie le joueur du Heat pour Yahoo Sports. « Ce que j’ai appris avec l’entraîneur Mick Cronin, c’est ce que ça demande de gagner et savoir quand faire les justes choix. Cela se traduit ensuite quand on arrive dans une franchise qui cherche à gagner tout de suite. »

Erik Spoelstra le confirme. « Il a compris notre manière de jouer. Il essaie encore de comprendre certaines choses, d’apprendre les tendances de la ligue. Mais du point de vue de l’esprit de compétition, il s’adapte parfaitement à notre façon de faire les choses », constate le coach floridien.

Un des rares à aller au bout de son cursus

Les quatre années d’université ont permis de former ce joueur, qui est arrivé à Miami à l’âge de 22 ans, après avoir amélioré sa moyenne de points chaque saison en NCAA. D’ailleurs, seuls trois autres joueurs ont une telle expérience universitaire au premier tour de la Draft 2023 : Marcus Sasser (25e), Ben Sheppard (26e) et Kobe Brown (30e).

« Il a connu des étapes dans sa carrière à UCLA », poursuit Erik Spoelstra. « Dans la NBA de maintenant, personne ne veut vivre cela. Désormais, si on n’est pas la première option en première année, et qu’on est un gros prospect, on est soit transféré soit on va à la Draft. On ne développe pas de dureté ou on n’apprend pas à accepter un rôle comme Jaime l’a fait. Il a connu un chemin différent que l’on respecte. »

Mick Cronin, son entraîneur à la faculté, a bien observé sa montée en puissance, terminée avec une saison à 17.8 points de moyenne. Il n’est donc pas étonné de le voir briller en NBA. « Je ne suis pas surpris », assure son ancien coach. « J’ai essayé de lui donner confiance car il a attendu, il a laissé son jeu évoluer, il s’est préparé. Il ne ressemble à aucun autre rookie. Il était prêt dès le premier jour. »

Une confiance qui fait désormais la différence au plus haut niveau. « La chose la plus importante que j’ai apprise, c’est de continuer de jouer avec confiance », explique Jaime Jaquez Jr. « Quand on a une équipe qui vous donne constamment cette confiance, c’est beaucoup plus facile d’aller sur le terrain, de jouer et d’avoir confiance en vous. »

Jaime Jaquez, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 69 29 48.7 30.9 80.4 1.1 2.7 3.9 2.6 2.3 1.0 1.5 0.3 12.0 Total 69 29 48.7 30.9 80.4 1.1 2.7 3.9 2.6 2.3 1.0 1.5 0.3 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.